Главные новости прошедшей недели: версия ТВ2

Новости

Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете и распространение фейк-новостей

СК не нашел преступления в действиях Юрия Гурдина, купившего госквартиру на льготных условиях

Следственный комитет не стал заводить уголовное дело по факту превышения полномочий на вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина. Ранее заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин приобрел квартиру, которая некоторое время была в собственности региона, «в беспроцентную рассрочку на десять лет без первоначального взноса и переплат». Читать подробнее

Застройщик дома на Мира, 33 обвиняется в обмане дольщиков на 85 млн рублей

Бывший директор строительной фирмы, отвечающий за строительство долгостроя по адресу Мира, 33, предстанет перед судом. По версии следствия, он обманул 39 покупателей квартир и похитил у них 84,5 миллиона рублей. Бывший директор строительной фирмы, отвечающий за строительство долгостроя по адресу Мира, 33, предстанет перед судом. По версии следствия, он обманул 39 покупателей квартир и похитил у них 84,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Дом на проспекте Мира, 33 должны были сдать в 2007 году. В доме один подъезд, 52 квартиры. Сейчас его готовность оценивается в 80%. При этом в реестре долгостроев дом не значится, поэтому люди, которые купили в этом доме квартиры, официально не являются дольщиками. А значит, не могут рассчитывать на достройку дома за счет средств бюджета

«Томские шоты»-2019 состоялись!

Более 120 работ, почти 70 авторов. И всего месяц на то, чтобы сгенерировать идею и снять ее в формате очень короткого кино — за 7, 28 или 60 секунд. Или, покопавшись в семейной истории, найти сюжет для новой номинации «Моя семья в ХХ веке» - здесь для самовыражения отводился таймер до 5 минут. Четвертый фестиваль очень короткого кино «Томские шоты» прошел в Томске за один очень короткий месяц. Читать подробнее

Дела обвиняемых в экстремизме томских активистов Егора Алексеева и Максима Шульгина закрыли

В Томске прекратили уголовные дела активистов Егора Алексеева и Максима Шульгина, сообщает их адвокат Андрей Миллер. 21 февраля Ленинский районный суд Томска закрыл дело Алексеева, а 27 февраля следователь следственного отдела по Советскому району Томска — дело Шульгина. Оба активиста левого движения обвинялись за выложенный в Сети контент по статье 282 УК РФ: действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. Отмечается, что при оглашении постановления не прозвучало, что бывшие обвиняемые имеют право на реабилитацию.

Читать подробнее



СХК требует неустойку в размере 64,5 млн рублей из-за срыва поставок оборудования для БРЕСТ-300

СХК требует с компании «СвердНИИхиммаш» 64,5 миллиона рублей неустойки в связи с нарушением сроков поставок оборудования. АО «СХК» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к АО «СвердНИИхиммаш» о взыскании 64,5 миллиона рублей неустойки за нарушение сроков поставки оборудования по договору на разработку конструкторской документации, изготовление, поставку, проведение шеф-монтажа и шеф-наладки нестандартизированного оборудования комплекса производственных линий МФР. Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком нарушены сроки поставки оборудования по договору.

Ранее сообщалось, что решение о размещении на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» в рамках проекта «Прорыв» приняли в сентябре 2012 года. Планировалось, что «Росатом» инвестирует в создание принципиально новой реакторной установки около 42 млрд рублей до 2020 года. В 2018 году, в частности, «Росатом» планировал выделить 4 млрд рублей. Из них 500 млн собирались направить на строительство реактора «Брест 300».

Истории недели

Кай — это транс, кай— это сон...

Экспедиция ТВ2 побывала в одном из самых отдаленных районов Алтая. Съездили к теленгитам. Себя они называют то теленгитами, то алтайцами. По обстоятельствам. Русских тут почти нет. И говорят по-русски только редкие туристы. Читать историю