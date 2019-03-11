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11 марта,
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Главные новости прошедшей недели: версия ТВ2

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1 час назад

Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете и распространение фейк-новостей

6 марта Госдума приняла закон о блокировке интернет-ресурсов за публикацию фейковых новостей и закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти, который вводит наказание за неуважительные высказывания о власти в интернете. Оба документа являются поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и к КоАП, прошли три чтения и вступят в силу после одобрения в Совете Федерации и подписания президентом страны.


За документ проголосовали 322 депутата, 78 выступили против. Депутаты также одобрили закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти, и приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете. За документ проголосовали 327 депутатов, против — 40, один воздержался. 


Каким образом законопроекты прошли все три чтения в Госдуме, читайте в наших материалах:


Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете

«Закон Димы Яковлева — закон подлецов. Закон о неуважении к власти — закон трусов!»

Как депутаты Госдумы от Томской области голосовали за закон об оскорблении власти в интернете

Главные новости прошедшей недели: версия ТВ2

СК не нашел преступления в действиях Юрия Гурдина, купившего госквартиру на льготных условиях

Следственный комитет не стал заводить уголовное дело по факту превышения полномочий на вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина.  Ранее заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин приобрел квартиру, которая некоторое время была в собственности региона, «в беспроцентную рассрочку на десять лет без первоначального взноса и переплат». 

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Главные новости прошедшей недели: версия ТВ2

Застройщик дома на Мира, 33 обвиняется в обмане дольщиков на 85 млн рублей

Бывший директор строительной фирмы, отвечающий за строительство долгостроя по адресу Мира, 33, предстанет перед судом. По версии следствия, он обманул 39 покупателей квартир и похитил у них 84,5 миллиона рублей. Бывший директор строительной фирмы, отвечающий за строительство долгостроя по адресу Мира, 33, предстанет перед судом. По версии следствия, он обманул 39 покупателей квартир и похитил у них 84,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.


Дом на проспекте Мира, 33 должны были сдать в 2007 году. В доме один подъезд, 52 квартиры. Сейчас его готовность оценивается в 80%. При этом в реестре долгостроев дом не значится, поэтому люди, которые купили в этом доме квартиры, официально не являются дольщиками. А значит, не могут рассчитывать на достройку дома за счет средств бюджета

Главные новости прошедшей недели: версия ТВ2

«Томские шоты»-2019 состоялись!

Более 120 работ, почти 70 авторов. И всего месяц на то, чтобы сгенерировать идею и снять ее в формате очень короткого кино — за 7, 28 или 60 секунд. Или, покопавшись в семейной истории, найти сюжет для новой номинации «Моя семья в ХХ веке» - здесь для самовыражения отводился таймер до 5 минут. Четвертый фестиваль очень короткого кино «Томские шоты» прошел в Томске за один очень короткий месяц.

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Главные новости прошедшей недели: версия ТВ2

Дела обвиняемых в экстремизме томских активистов Егора Алексеева и Максима Шульгина закрыли

В Томске прекратили уголовные дела активистов Егора Алексеева и Максима Шульгина, сообщает их адвокат Андрей Миллер. 21 февраля  Ленинский районный суд Томска закрыл дело Алексеева, а 27 февраля следователь следственного отдела по Советскому району Томска — дело Шульгина. Оба активиста левого движения обвинялись за выложенный в Сети контент по статье 282 УК РФ: действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. Отмечается, что при оглашении постановления не прозвучало, что бывшие обвиняемые имеют право на реабилитацию.

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Главные новости прошедшей недели: версия ТВ2

СХК требует неустойку в размере 64,5 млн рублей из-за срыва поставок оборудования для БРЕСТ-300

СХК требует с компании «СвердНИИхиммаш» 64,5 миллиона рублей неустойки в связи с нарушением сроков поставок оборудования.

АО «СХК» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к АО «СвердНИИхиммаш» о взыскании 64,5 миллиона рублей неустойки за нарушение сроков поставки оборудования по договору на разработку конструкторской документации, изготовление, поставку, проведение шеф-монтажа и шеф-наладки нестандартизированного оборудования комплекса производственных линий МФР. Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком нарушены сроки поставки оборудования по договору.


Ранее сообщалось, что решение о размещении на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» в рамках проекта «Прорыв» приняли в сентябре 2012 года. Планировалось, что «Росатом» инвестирует в создание принципиально новой реакторной установки около 42 млрд рублей до 2020 года. В 2018 году, в частности, «Росатом» планировал выделить 4 млрд рублей. Из них 500 млн собирались направить на строительство реактора «Брест 300».

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Истории недели

Кай — это транс, кай— это сон...


Экспедиция ТВ2 побывала в одном из самых отдаленных районов Алтая. Съездили к теленгитам. Себя они называют то теленгитами, то алтайцами. По обстоятельствам. Русских тут почти нет. И говорят по-русски только редкие туристы.

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Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает размещать хостелы в квартирах. Минэкономразвития отреагировало на это и оценило потери для малого бизнеса, в случае действия закона, в 4 миллиарда рублей. Автор законопроекта Галина Хованская назвала эту цифру необоснованной. Мы пообщались с владельцами томских хостелов, чтобы понять, кто и что может потерять после вступления закона в силу.

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