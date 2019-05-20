Главные новости по версии ТВ2 с 13 по 19 мая

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Представляем вам подборку главных новостей прошедшей недели с 13 по 19 мая.

Мэр Томска отправил проект маршрутной сети на доработку

Мэр Томска Иван Кляйн отправил проект маршрутной сети на доработку.

«Пока проект не подписан. Я отправил его в дорожный комитет. Проект будет дорабатываться. Причина — многочисленные просьбы жителей о сохранении пятого маршрута», — сказал Иван Кляйн в ходе объезда.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в Томске изменится маршрутная сеть. По словам представителей мэрии, сейчас на территории города дублируются 60 % маршрутов. По словам мэра города, предлагаемые изменения позволят убрать излишнее дублирование, продлить маршруты в новые районы города и сократить число пересадок. В качестве одной из мер администрация города предлагала закрыть четыре автобусных маршрута — №№ 3, 5, 23 и 31.

Жители Академгородка оставили больше тысячи подписей против закрытия автобусных маршрутов № 5 и № 23. В итоге маршрут № 23 также сохранится.



Томичам разрешили жарить шашлыки на природе

15 мая в Томской области завершился противопожарный режим, действовавший на территории семи муниципалитетов. При этом с 1 по 5 мая пожарные подразделения Томской области 100 раз выезжали на тушение палов травы. Общая площадь возгорания сухой растительности превысила 205 гектаров.



Штраф за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличен вдвое. Для граждан он составляет 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 300-500 тысяч рублей.

Добавим, что о возгораниях в лесу можно сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.



Список 701 и предмет охраны

13 мая стало известно, что из предмета охраны проекта исторического поселения исчезло порядка 40 домов из «списка-701» (перечень томских деревянных зданий, подлежащих сохранению). Об этом рассказала ТВ2 председатель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова. Это стало неожиданностью для томской общественности, так как представитель Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Олег Замжицкий и рецензенты проекта подчеркивали, что список-701 полностью вошел в состав предмета охраны, за исключением нескольких зданий, оказавшихся за границами исторического поселения.

В настоящий момент проект границ исторического поселения находится в Минкульте. Список домов, которые необходимо будет добавить в предмет охраны, будет составлен на этой неделе и отправлен в Москву.

В свою очередь, замгубернатора Евгений Паршуто отметил, что дал поручение восстановить ценные дома в предмете охраны исторического поселения.



Право имеют!

«Потом мне сказали: «Ой, кстати, теперь ты должна вернуться в общество. А общество для тебя изменилось. Потому что ты изменилась. Твое тело изменилось». Я сказала: «Хорошо». Мне порекомендовали проконсультироваться с гинекологом. А доктор мне сказал: «Слушай, тебе же менструации больше не нужны? Мы тебе дадим таблетку. Даже если что-то случится, ты же беременеть не собираешься?» И я ответила: «Почему? Почему я не могу быть такой же женщиной, как все остальные?..»



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