Главные новости недели с 9 по 15 сентября

Новости

СМИ: назначен новый глава томского УМВД

Назначен новый начальник УМВД по Томской области. Ведомство возглавил Демьян Лаптев. Приказ о назначении полковника полиции на руководящую должность президентом России уже подписан, сообщает ВГТРК. Однако официально он нигде не опубликован.



Подробнее тут.



Мэрия планирует до начала ноября отремонтировать лестницу на набережной Томи

Мэрия города объявила аукцион на ремонт лестницы на Набережной Томи. Максимальная цена контракта — 4,9 млн рублей. Аукцион состоится 16 сентября. Согласно проектной документации, подрядчик в течение 30 дней с момента заключения договора должен заменить три пролета лестницы, демонтировать пришедшие в негодность лестничные марши и асфальтовое покрытие.



Подробности тут.

Арестованные в Томске после пикетов активисты получили по 10 суток и штраф

Активисты Дарья Полюдова и Кирилл Котов, которых задержали 8 сентября в Томске после пикетов о бойкоте выборов, по итогам суда получили по 10 суток ареста за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». А Игорь Кузнецов, которому вменяли организацию акции, получил штраф в 25 тысяч рублей



Подробнее тут.

Силовики пришли с обыском к активисту штаба Навального в Томске.

Координатор томского штаба Навального Ксения Фадеева рассказала ТВ2, что у сотрудников штаба обыски идут по всей России.



«Басманный суд Москвы вынес постановление о проведении обыска. В документе прямо фигурирует штаб Навального, — прокомментировал ТВ2 адвокат Константин Мухаммедалиев. — Обыск связан с тем, что Андрея Фатеева подозревают в легализации денежных средств в большом объеме. Сейчас полицейские пытаются найти подтверждение тому, что имела место легализация огромных денег. Аналогичные обыски проходят по всей России».



Подробности тут.

«Дело Сафронова»: ТВ2 публикует все подробности громкой истории

Экс-начальник томской полиции Игорь Митрофанов не стал обжаловать 8 лет условно

Фото: Игорь Митрофанов

Это неудивительно. Трудно было придумать более мягкий приговор, чем тот, который вынесла судья Мария Нестребенко. 8 лет лишения свободы условно и 6,4 млн штрафа за три уголовных статьи — это новая страница в российском правосудии. Прокуратура тоже не стала оспаривать приговор. И это тоже неудивительно, потому что он почти слово в слово повторяет обвинительное заключение прокурора Ирины Буэль. Того самого прокурора, которая за взятку в 10 раз меньше, вмененную подчиненному Митрофанова Константину Савченко, попросила наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штраф почти в 7 миллионов рублей.



Подробности тут.

Главные истории недели

Молитва как экстремизм

Свидетелей Иеговы преследовали и во времена гитлеровской Германии, и во времена Советского Союза. Сейчас в России они снова гонимы. В 2017 году Верховный суд РФ запретил «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и его региональные филиалы. Признал организацию экстремистской. В Томске сейчас судят иеговиста Сергея Климова. Его задержали 3 июня 2018 года и обвинили в том, что он руководил местной организацией «Свидетели Иеговы. Северная, Томск». И в том, что он организовывал богослужения и читал молитвы. Сергей Климов не считает себя виновным и «готов пострадать за веру».



Фото: Фото: предоставлено адвокатом Артуром Леонтьевым