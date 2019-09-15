Главные новости недели с 9 по 15 сентября
СМИ: назначен новый глава томского УМВД
Назначен новый начальник УМВД по Томской области. Ведомство возглавил Демьян Лаптев. Приказ о назначении полковника полиции на руководящую должность президентом России уже подписан, сообщает ВГТРК. Однако официально он нигде не опубликован.
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Мэрия планирует до начала ноября отремонтировать лестницу на набережной Томи
Мэрия города объявила аукцион на ремонт лестницы на Набережной Томи. Максимальная цена контракта — 4,9 млн рублей. Аукцион состоится 16 сентября. Согласно проектной документации, подрядчик в течение 30 дней с момента заключения договора должен заменить три пролета лестницы, демонтировать пришедшие в негодность лестничные марши и асфальтовое покрытие.
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Арестованные в Томске после пикетов активисты получили по 10 суток и штраф
Активисты Дарья Полюдова и Кирилл Котов, которых задержали 8 сентября в Томске после пикетов о бойкоте выборов, по итогам суда получили по 10 суток ареста за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». А Игорь Кузнецов, которому вменяли организацию акции, получил штраф в 25 тысяч рублей
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Силовики пришли с обыском к активисту штаба Навального в Томске.
Координатор томского штаба Навального Ксения Фадеева рассказала ТВ2, что у сотрудников штаба обыски идут по всей России.
«Басманный суд Москвы вынес постановление о проведении обыска. В документе прямо фигурирует штаб Навального, — прокомментировал ТВ2 адвокат Константин Мухаммедалиев. — Обыск связан с тем, что Андрея Фатеева подозревают в легализации денежных средств в большом объеме. Сейчас полицейские пытаются найти подтверждение тому, что имела место легализация огромных денег. Аналогичные обыски проходят по всей России».
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«Дело Сафронова»: ТВ2 публикует все подробности громкой истории
В мировом суде Ленинского района состоялось предварительное слушание уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ над 16-летним подростком, обвиняемом в умышленном повреждении чужого имущества. Суд отправил дело на прокурорскую проверку.
5 июня этого года щенка Данилы Сафронова, бегающего без поводка, задавила машина. Чуть позже на Данилу, который в момент ДТП ударил кулаком по капоту, завели уголовное дело. Водитель потребовал от подростка возместить ущерб в размере 14 тысяч рублей. Версия произошедшего, озвученная семьей Сафроновых, была опубликована в нашем первом материале «На сына завели уголовное дело. А он хотел спасти собаку».
Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова. На 12 сентября одна из петиций набрала больше 140 тысяч подписей.
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Ссылки по теме:
«На сына завели уголовное дело, а он хотел спасти собаку»
На Change.org запустили петицию с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова
Глава СКР Бастрыкин поставил «дело Сафронова» на контроль в центральном аппарате
Экс-начальник томской полиции Игорь Митрофанов не стал обжаловать 8 лет условно
Это неудивительно. Трудно было придумать более мягкий приговор, чем тот, который вынесла судья Мария Нестребенко. 8 лет лишения свободы условно и 6,4 млн штрафа за три уголовных статьи — это новая страница в российском правосудии. Прокуратура тоже не стала оспаривать приговор. И это тоже неудивительно, потому что он почти слово в слово повторяет обвинительное заключение прокурора Ирины Буэль. Того самого прокурора, которая за взятку в 10 раз меньше, вмененную подчиненному Митрофанова Константину Савченко, попросила наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штраф почти в 7 миллионов рублей.
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Главные истории недели
Свидетелей Иеговы преследовали и во времена гитлеровской Германии, и во времена Советского Союза. Сейчас в России они снова гонимы. В 2017 году Верховный суд РФ запретил «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и его региональные филиалы. Признал организацию экстремистской. В Томске сейчас судят иеговиста Сергея Климова. Его задержали 3 июня 2018 года и обвинили в том, что он руководил местной организацией «Свидетели Иеговы. Северная, Томск». И в том, что он организовывал богослужения и читал молитвы. Сергей Климов не считает себя виновным и «готов пострадать за веру».
Новый удар по историческому Томску
На Карташова, 16, где когда-то находился дом известного сибирского архитектора Петра Федоровского, в самом центре исторического района Елань, началось строительство четырехэтажного блочного жилого дома.
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