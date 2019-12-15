Главные новости недели с 9 по 15 декабря по версии ТВ2
В Томск прибыли бэушные трамваи из Москвы
В Томск прибыли пять бывших в употреблении трамваев, ранее принадлежащих «Мосгортрансу».
Эти трамваи были выпущены в 2007-2008 годах и десять лет откатали в столице. Завод-изготовитель гарантирует срок службы каждого вагона 16-18 лет, и чтобы добро не пропадало, их решили сослать в Сибирь.
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Новые низкопольные автобусы и наценка проезда: мэрия обещает изменения в работе маршруток
1 января 2020 года в Томске начнет работать новая маршрутная сеть и повысится тариф. Проезд будет стоить 22 рубля. Мэрия составила контракты с перевозчиками и уверена, что в этот раз они будут придерживаться условий, прописанных в договорах.
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Мэр: Газификация районов Томска затягивается из-за областного закона
Мэр Томска считает, что газификацию районов Томска тормозит существующая в регионе система финансирования. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам года.
Отметим, в декабре 2019 года на публичных слушаниях по утверждению бюджета Томской области выступила жительница поселка Степановка, которая попросила власти обратить внимание на проблемы газификации поселка.
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Кляйн о топпинге в Томске: Деревья нужно не подрезать, а заменять новыми
По мнению мэра Ивана Кляйна, в Томске практикуется «ужасающая» подрезка деревьев, но мэрия не всегда может контролировать этот процесс.
«Есть факт, когда линии электропередачи, кабели повреждаются от ветра, энергетики, которые профессионалы в своем деле, но не в подрезке деревьев, идут и подрезают, а запретить мы им не можем. Для примера, на улице Аркадия Иванова возле «Кванториума» стоят березки, которые срезали, чтобы проводам не мешали. Такое вызывает справедливые нарекания», — говорит мэр.
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Шестиметровый шар, 500 консолей и юбилейные фигуры. Чем удивит новогодний Томск?
Томск продолжают готовить к Новому году и предстоящим каникулам. Какие новшества в украшении Томска ждать в этом году и где спортивно провести праздничные выходные? Читайте в материале ТВ2.
Томские сенаторы поддержали обложение самозанятых сибиряков налогом
Совет Федерации одобрил действие закона о налоге для самозанятых в 19 российских регионах. Среди проголосовавших «за» томские сенаторы Виктор Кресс и Владимир Кравченко.
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«Томская птичка» улетает в Яшкино. Навсегда!
В январе линия по производству конфет «Томская птичка» переедет на другую площадку – «КДВ-Яшкино», сообщает пресс-служба «KDV Групп». Этот холдинг владеет торговой маркой и кондитерской фабрикой «Красная звезда». Переезд в Яшкино Кемеровской области объясняется обветшанием здания фабрики и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требований законодательства. Переезд «птички» - это вынужденная мера, заверяет томичей «KDV Групп».
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Страшнее сигарет: родители пожаловались на продажу снюсов в школах Томска
Родители пожаловались на случаи продажи либо употребления снюса детьми в школах №№ 3, 4, 5, 11, 16, 31, 35, 54, 55, 56 Томска. Они выступают за то, чтобы их продажу запретили на территории Томской области.
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«Пассаж Второва» отремонтируют в Томске в 2020 году
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился предусмотреть 95 миллионов рублей в региональном бюджете 2020 года на ремонт здания, известного как «Пассаж Второва».Конкурсные процедуры по определению подрядчиков для ремонта фасада и крыши по распоряжению губернатора должны пройти уже в начале нового года.
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Главные новости недели по версии ТВ2
11 лет колонии за незапароленный Wi-Fi
Ставропольский районный суд 19 сентября приговорил бывшего томича Романа Морозова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Романа обвинили в незаконной продаже наркотиков через интернет и в организации преступного сообщества. Сам Роман Морозов утверждает, что невиновен. Его адвокат Николай Белевцев настаивает, что и следствие, и судебный процесс велись с многочисленными нарушениями.
«Хотел заняться дикоросами»: показания Игоря Митрофанова в суде
Мы продолжаем изучать приговор экс-начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову, который недавно Ленинский суд опубликовал на своем сайте. Напомним, что текст приговора составляет 221 страницу, поэтому мы решили разбить публикацию материалов на основе этого документа на несколько частей. Первую серию можно посмотреть здесь. Сам приговор был зачитан три месяца назад — 29 августа 2019 года судья Ленинского районного суда Мария Нестребенко приговорила экс-начальника полиции Томской области к 8 годам лишения свободы условно. Кроме того, экс-начальник УМВД должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки – 6,4 миллиона рублей, и лишен права занимать государственные должности в течение 5 лет.
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