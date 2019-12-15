Главные новости недели с 9 по 15 декабря по версии ТВ2

Новости

В Томск прибыли бэушные трамваи из Москвы

В Томск прибыли пять бывших в употреблении трамваев, ранее принадлежащих «Мосгортрансу».

Эти трамваи были выпущены в 2007-2008 годах и десять лет откатали в столице. Завод-изготовитель гарантирует срок службы каждого вагона 16-18 лет, и чтобы добро не пропадало, их решили сослать в Сибирь.

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Новые низкопольные автобусы и наценка проезда: мэрия обещает изменения в работе маршруток

1 января 2020 года в Томске начнет работать новая маршрутная сеть и повысится тариф. Проезд будет стоить 22 рубля. Мэрия составила контракты с перевозчиками и уверена, что в этот раз они будут придерживаться условий, прописанных в договорах.



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Мэр: Газификация районов Томска затягивается из-за областного закона

Мэр Томска считает, что газификацию районов Томска тормозит существующая в регионе система финансирования. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам года.

Отметим, в декабре 2019 года на публичных слушаниях по утверждению бюджета Томской области выступила жительница поселка Степановка, которая попросила власти обратить внимание на проблемы газификации поселка.

Читайте по теме: Мэрия: Жителей Степановки спасет развязка на 76 километре

Кляйн о топпинге в Томске: Деревья нужно не подрезать, а заменять новыми

По мнению мэра Ивана Кляйна, в Томске практикуется «ужасающая» подрезка деревьев, но мэрия не всегда может контролировать этот процесс.

«Есть факт, когда линии электропередачи, кабели повреждаются от ветра, энергетики, которые профессионалы в своем деле, но не в подрезке деревьев, идут и подрезают, а запретить мы им не можем. Для примера, на улице Аркадия Иванова возле «Кванториума» стоят березки, которые срезали, чтобы проводам не мешали. Такое вызывает справедливые нарекания», — говорит мэр.

Читайте по теме: Деревья-инвалиды

Шестиметровый шар, 500 консолей и юбилейные фигуры. Чем удивит новогодний Томск?

Томск продолжают готовить к Новому году и предстоящим каникулам. Какие новшества в украшении Томска ждать в этом году и где спортивно провести праздничные выходные? Читайте в материале ТВ2.

Томские сенаторы поддержали обложение самозанятых сибиряков налогом

Фото: Совет Федерации

Совет Федерации одобрил действие закона о налоге для самозанятых в 19 российских регионах. Среди проголосовавших «за» томские сенаторы Виктор Кресс и Владимир Кравченко.

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«Томская птичка» улетает в Яшкино. Навсегда!

В январе линия по производству конфет «Томская птичка» переедет на другую площадку – «КДВ-Яшкино», сообщает пресс-служба «KDV Групп». Этот холдинг владеет торговой маркой и кондитерской фабрикой «Красная звезда». Переезд в Яшкино Кемеровской области объясняется обветшанием здания фабрики и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требований законодательства. Переезд «птички» - это вынужденная мера, заверяет томичей «KDV Групп».



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Страшнее сигарет: родители пожаловались на продажу снюсов в школах Томска

Родители пожаловались на случаи продажи либо употребления снюса детьми в школах №№ 3, 4, 5, 11, 16, 31, 35, 54, 55, 56 Томска. Они выступают за то, чтобы их продажу запретили на территории Томской области.



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«Пассаж Второва» отремонтируют в Томске в 2020 году

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился предусмотреть 95 миллионов рублей в региональном бюджете 2020 года на ремонт здания, известного как «Пассаж Второва».Конкурсные процедуры по определению подрядчиков для ремонта фасада и крыши по распоряжению губернатора должны пройти уже в начале нового года.



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Главные новости недели по версии ТВ2

11 лет колонии за незапароленный Wi-Fi

Ставропольский районный суд 19 сентября приговорил бывшего томича Романа Морозова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Романа обвинили в незаконной продаже наркотиков через интернет и в организации преступного сообщества. Сам Роман Морозов утверждает, что невиновен. Его адвокат Николай Белевцев настаивает, что и следствие, и судебный процесс велись с многочисленными нарушениями.



Фото: Осужденный Роман Морозов