Главные новости недели с 8 по 14 июля по версии ТВ2

Новости

Томские пожарные спасли кота и вернули его к жизни

Пожар произошел в двухэтажном четырехквартирном бревенчатом жилом доме по адресу: ул. Большая Подгорная, 18.

В сильно задымленном помещении пожарные смогли найти кота и собаку, эвакуировали их и газовый баллон. 10 минут потребовалось спасателям, чтобы реанимировать кота, который надышался дымом. Сейчас угрозы для жизни животного нет. Собака не пострадала.



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«Хватит шарить в карманах у нищего народа»: пикет против роста тарифов ЖКХ прошел в Томске

Пикет против роста тарифов ЖКХ прошел в Томске в сквере Плеханова. По мнению протестующих, увеличение тарифа на холодную воду на 15 % противоречит постановлению правительства о том, что совокупный рост на комуслуги в Томской области не должен превышать 2,5 %. Они собирали подписи за отставку мэра города Ивана Кляйна и просили с ростом тарифов поднять пенсии и зарплаты.



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Иван Кляйн назвал причины повышения тарифа на холодную воду на 15 % в Томске



Дело сына спикера Думы Томской области Оксаны Козловской передали в суд

Полиция направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении директора томской «Инвестиционно-строительной компании «Траст» Михаила Волохова.



В 2012 году обвиняемый заключил госконтракт на 188 млн рублей на строительство в ЗАТО Северск 130 квартир для на тот момент внутренних войск МВД (ныне Росгвардия), охранявших СХК. Полиция выявила хищение 38 млн рублей при строительстве.



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Мусорная реформа в Томске: не хватает машин, мусорных контейнеров и людей

Иван Кляйн провел выездное совещание, на котором оценили работу «Спецавтохозяйства» и его субподрядчика, компании «АБФ-Логистик», по уборке мусора.



Председатель комитета Госдумы предложил открыть ЗАТО Северск

Председатель комитета по энергетике Павел Завальный предложил депутатам Думы Томской области продумать предложения, как открыть закрытый город Северск.

Павел Завальный считает, что нынешний статус Северска сдерживает его развитие.



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Фото: Обладминистация

Вкладчики кривошеинского кооператива не могут вернуть 15 млн рублей

Вкладчики сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит» не могут вернуть свои деньги. В полиции им отказали в возбуждении уголовного дела. Кредитный потребительский кооператив (КПК) «Кривошеинский кредит» предлагал людям проценты по вкладам выше, чем в банках (24 %).



Свои сбережения в такие КПК обычно вкладывают пенсионеры. Они пытаются сохранить или отложить деньги. Часто чтобы помочь детям. В конце концов КПК с процентами обычно закрываются, оставляя своих вкладчиков без денег. Так и случилось в Кривошеино.



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Власти Стрежевого отказали в проведении гей-парада

В городе Стрежевой Томской области власти сначала согласовали проведение гей-парада, а потом отправили дополнительное письмо об отказе.



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Фото: Николай Алексеев

Истории недели по версии ТВ2

Подари себе свободу



Аркадий Майофис о детстве, алкоголизме и свободе.



«Мне было 12 лет. Вечерами я залезал в кладовку, наливал из огромной бадьи настойку. Ее мама когда-то делала для расчёта с сантехниками и слесарями. Садился на пол, ставил какую-нибудь музыку, пил и горевал. Помню, тогда только вышла песня Высоцкого «Беда». Она была написана от имени женщины. Но мне это было не важно, она была про Беду, а я уже начинал понимать, что это такое»

