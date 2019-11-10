Главные новости недели с 4 по 10 ноября по версии ТВ2
Свидетеля Иеговы Сергея Климова приговорили к шести годам
Октябрьский районный суд (судья Дмитрий Борисов) признал виновным свидетеля Иеговы Сергея Климова и приговорил к шести годам лишения свободы. Сергея Климова обвиняли в том, что он руководил деятельностью экстремистской организации.
20 апреля 2017 года суд признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил его работу. По решению суда все 395 отделений организации на территории страны должны быть немедленно ликвидированы. Как отмечали томские представители «Свидетелей Иеговы», суд запретил организацию — юридическое лицо, а не веру.
В 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Климова. Томича обвиняли в том, что он руководил деятельностью экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Сергей Климов не признал свою вину. Он подчеркнул, что веру никто не запрещал, а руководителем организации он не являлся. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.
После решения суда, Вадим Тюменцев, осужденный за экстремизм, провел пикет в поддержку иеговиста Сергея Климова.
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