Главные новости недели с 4 по 10 ноября по версии ТВ2

Октябрьский районный суд (судья Дмитрий Борисов) признал виновным свидетеля Иеговы Сергея Климова и приговорил к шести годам лишения свободы. Сергея Климова обвиняли в том, что он руководил деятельностью экстремистской организации.





20 апреля 2017 года суд признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил его работу. По решению суда все 395 отделений организации на территории страны должны быть немедленно ликвидированы. Как отмечали томские представители «Свидетелей Иеговы», суд запретил организацию — юридическое лицо, а не веру.





В 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Климова. Томича обвиняли в том, что он руководил деятельностью экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Сергей Климов не признал свою вину. Он подчеркнул, что веру никто не запрещал, а руководителем организации он не являлся. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.





После решения суда, Вадим Тюменцев, осужденный за экстремизм, провел пикет в поддержку иеговиста Сергея Климова.





Читайте по теме:

Свидетеля Иеговы Сергея Климова приговорили к шести годам

Вадим Тюменцев вышел на пикет в поддержку осужденного иеговиста Сергея Климова

Дмитрий Песков прокомментировал приговор томскому свидетелю Иеговы