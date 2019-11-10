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Главные новости недели с 4 по 10 ноября по версии ТВ2

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1 час назад

Свидетеля Иеговы Сергея Климова приговорили к шести годам

Сергей Климов
Сергей Климов

Октябрьский районный суд (судья Дмитрий Борисов) признал виновным свидетеля Иеговы Сергея Климова и приговорил к шести годам лишения свободы. Сергея Климова обвиняли в том, что он руководил деятельностью экстремистской организации. 


20 апреля 2017 года суд признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил его работу. По решению суда все 395 отделений организации на территории страны должны быть немедленно ликвидированы. Как отмечали томские представители «Свидетелей Иеговы», суд запретил организацию — юридическое лицо, а не веру.


В 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Климова. Томича обвиняли в том, что он руководил деятельностью экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Сергей Климов не признал свою вину. Он подчеркнул, что веру никто не запрещал, а руководителем организации он не являлся. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.


После решения суда, Вадим Тюменцев, осужденный за экстремизм, провел пикет в поддержку иеговиста Сергея Климова. 


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Минстрой России совместно с компанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка» проанализировали тысячи городов страны на комфортность городской среды. Благоприятными для проживания оказались только 24 % городов. Единственный город, который вошел в этот перечень в Томской области, – Северск. 

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Главные новости недели с 4 по 10 ноября по версии ТВ2

«Денег нет, но вы держитесь». Рэпер из Северска сложил песню из ярких цитат политиков

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«Мой дом сгноили местные власти»: как топит дом на Степановке

Любовь Велижан
Любовь Велижан
Фото: Юлия Фаллер

Весной, летом и осенью топит частный дом Любови Велижан на Степановке в Томске. Уже 15 лет подвал дома на улице Пожарского, 36 заливает водой. Не раз она обращалась в администрацию Кировского района, писала в прокуратуру и жаловалась депутатам. 

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«Сетки уехали, клоуны остались»: томичи вышли на пикет за раздельный сбор мусора частными компаниями

Главные новости недели с 4 по 10 ноября по версии ТВ2

Больше ста томичей вышли на пикет в поддержку частных компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора», которые занимаются раздельным сбора мусора. Ранее САХ вывез сетки этих компаний, так как, по мнению регионального оператора, их деятельность нарушала законодательство. Томичи с этим решением не согласились. 

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«Спецавтохозяйству» поручено вернуть вывезенные сетки «Чистому миру» и НПК

Истории недели по версии ТВ2

Линор Горалик: «Не надеяться на лучшее для России для меня невозможно»

Линор Горалик — писатель, переводчик, поэт и автор всегда актуальных комиксов про зайца ПЦ. Линор — уроженка Днепропетровска (в настоящее время город переименован в Днепр — прим. ред.), сейчас живет в Израиле. Журналист ТВ2 поговорила с Линор о вере в Бога, любви к России и жизни с биполярным расстройством.

Линор Горалик
Линор Горалик

«Справедливость» по рыночной цене


Найти «Территорию права» в Томске оказалось не так-то и просто. Она находится во дворах за Комсомольским проспектом, в подвале обычного жилого дома, с неброской вывеской на пластиковых дверях. Но люди, которые пытаются добиться справедливости, находят эту юридическую фирму и отдают большие деньги за услуги, которые можно было бы получить бесплатно. Как это происходит? Редакция ТВ2 попробовала разобраться.

Главные новости недели с 4 по 10 ноября по версии ТВ2
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