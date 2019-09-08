Главные новости недели с 2 по 8 сентября

Новости

Долгожданное открытие

Первая очередь благоустройства набережной Ушайки официально завершилась. Работы по обновлению облика набережной обошлись в 930 млн рублей. Спонсором благоустройства выступил «Газпром».

Напомним, работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Как отмечают в обладминистрации, строительство растянулось на пять лет, потому что нельзя было вести несколько видов работ параллельно. При этом работы несколько раз останавливались (из-за паводка, отсутствия денег и обнаружения останков при раскопках), а сроки сдачи объекта постоянно менялись.



Посмотреть на обновленную набережную, можно здесь.

Школа в Суйге, которую перевезли в больницу

В селе Суйга Молчановского района единственную школу закрыли из-за аварийного состояния, а детям предложили учиться в местной больнице. Родители школьников жаловались ТВ2, что из-за переезда дети вынуждены будут заниматься в тесноте, ходить в туалет на улице, а питаться дома.



4 сентября в селе прошла встреча с руководителем района и родителями, на которой также присутствовала депутат облдумы Галина Немцева. Она рассказала, что результате встречи 80 % помещений пункта общеврачебной практики отдано под школу, больничными остались лишь два кабинета, а большая часть медиков переехала в администрацию поселения.

«Народ удалось успокоить. Я вижу, что администрация способна решить возникшие проблемы. У меня создалось впечатление, что все разошлись удовлетворенными. Для меня сейчас основной вопрос — это размер будущей сметы и судьба школы. И остается открытым вопрос о том, как так получилось, что спустя шесть лет после капитального ремонта школа вдруг разрушилась. Но этими вопросами уже занимаются правоохранительные органы», — рассказала Галина Немцева.

Она добавила, что сейчас специалисты обследуют здание школы. Работы планируется завершить до 15 сентября. После этого станет понятно, что необходимо сделать и сколько денег на это потребуется.

Томский бизнесмен создал движение о разделении отходов

Томский бизнесмен Вадим Холин решил создать движение Van_and_gog, которое объединит людей, интересующихся раздельным сбором мусора, разумным потреблением и томских предпринимателей, которые выбирают экологичный подход к производству и бизнесу. Два томских кафе уже установили в рамках проекта первую сетку для раздельного сбора мусора.

«Я с 2008 года живу по собственной философии: правильно питаюсь, сортирую мусор, бегаю, голодаю. Это моя личная заморочка. Утром я бегаю по трассе, собираю мусор с мешком. А теперь я придумал это движение, будем делать экологичный образ жизни трендом, философией», — говорит Вадим Холин.

«Томск САХ» вышел на митинг из-за низких зарплат и сломанной техники

Работники «Томск САХа» приняли участие в митинге, организованном КПРФ. Они рассказали, что большая часть техники по-прежнему сломана и стоит на ремонте, деталей для ремонта нет, а в месяц они получают 8-10 тысяч рублей.



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Истории недели

«Будешь со мной, тварь»: как мигрантки спасаются от домашнего насилия



«Он хватает фен, наскоро кромсает ножницами провод от него и начинает меня им душить. Я валюсь на пол и вижу лицо его брата. Он смотрит на меня и ничего не делает. У меня начинают неметь руки, голова будто отваливается, в глазах рябь, темнота», – вспоминает 32-летняя жительница Новосибирска Рахат свою вторую беременность. Тогда муж избивал ее почти каждый день. Иногда она пыталась взять на руки годовалую дочь в страхе за ребенка. Но и с дочерью на руках муж избивал Рахат. Дочь не трогал, бил метко.

Рахат начинает плакать, вспоминая один из таких случаев. Берет в руки раскраску дочери, начинает дорисовывать за ней какую-то мультяшную героиню и успокаивается. Мы говорим с ней в кризисном центре для женщин, в котором Рахат живет уже два года. Сейчас для нее это самое безопасное место на земле.

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«На сына завели уголовное дело, а он хотел спасти собаку»



На Данилу Сафронова завели уголовное дело. Началось все 5 июня этого года. Возле гаражей на Кольцевом переезде в районе Каштака сбили его собаку. Лайке Берте было всего три месяца. Данила взял ее с собой ремонтировать машину друга: она бегала рядом с гаражом без поводка. Парень услышал собачий визг, выбежал из гаражного бокса и увидел: Берту переехал джип. Данила в отчаянии ударил по капоту машины. Сейчас за это ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года.



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