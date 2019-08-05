Главные новости недели с 29 июля по 4 августа по версии ТВ2
«Жить тоже экономически невыгодно»: реакция соцсетей на отказ тушить лесные пожары в Сибири
Чиновники отказывались тушить пожары в Сибири, где лес горит на территории свыше 1,7 млн га, ссылаясь на то, что это «экономически невыгодно». Вот как пользователи соцсетей реагировали на официальную позицию власти.
Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли природные пожары в Сибири возникнуть в результате поджога. Так, возможно, пытались скрыть незаконную заготовку древесины.
Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края.
В связи с жаркой и сухой погодой и повышенной пожарной опасностью в лесах Томской области губернатор Сергей Жвачкин распорядился ввести особый противопожарный режим на территориях 16 муниципалитетов.
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Правительство планирует выделить 3 млрд рублей на тушение лесов в Сибири
Уволенный за срыв мусорной реформы чиновник стал замглавы администрации Северска
Чиновник Роман Мазур, уволенный губернатором Жвачкиным за срыв мусорной реформы с поста начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, стал заместителем главы администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности.
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Депутаты проголосовали против повышения на 35 % тарифа на тепло в Зональном
Депутаты совета Зональненского сельского поселения проголосовали против резкого повышения тарифа на теплоснабжение на 35 %, которое связано с планируемым капремонтом котельной и теплосетей.
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Как судят застройщиков в Томске: версия прокуратуры
Прокуратура объясняет, почему глава «Демоса» избежал наказания, и рассказывает подробности дела сына спикера томской облдумы.
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Пенсии, ипотечные каникулы и меньше фруктов на борту самолета: что изменится с 1 августа
С 1 августа 2019 года и в течение месяца в России в силу вступают новые законы и правила. Так, можно будет воспользоваться ипотечными каникулами, а работающие пенсионеры впервые за три года получат прибавку к трудовой части пенсии. Подробнее читайте в обзоре ТВ2.
Блогеры из Новосибирска и Москвы посетили Томск: что они увидели
Блогеры из Новосибирска и Москвы посетили исторические места Томска и оценили туристическую инфраструктуру.
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На несанкционированном митинге в Москве задержали свыше 600 человек
Число задержанных на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму составило почти 700 человек.
3 августа в Москве прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ходе предыдущего несанкционированного мероприятия, состоявшегося 27 июля, полиция задержала за разные нарушения более 1300 человек.
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Истории недели по версии ТВ2
На территории Томской области снова хотят добывать золото. На это раз неподалеку от охранной зоны Ларинского заказника. ТВ2 разбирается, может ли строительство горно-обогатительного комбината навредить особо охраняемой природной зоне, где по закону добыча полезных ископаемых запрещена.
Как в России перестать быть «зэком», «торчком» и «моральным уродом»
Во многих регионах России люди освобождаются из тюрем, чтобы в них вернуться. Государство занимается подготовкой к свободе только за решеткой, а на воле люди предоставлены сами себе. Хотя по закону власти должны комплексно заниматься ресоциализацией бывших заключенных, часто на местах нет ни программ, ни центров помощи, работающих по принципу «одного окна». Каждая госструктура выполняет лишь свою часть работы, если человек до нее доходит и что-то требует. Функции сопровождения людей после тюрьмы берут на себя общественные организации. Иногда бывшие заключенные попадают к мошенникам, а иногда им везет.
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