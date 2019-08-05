Главные новости недели с 29 июля по 4 августа по версии ТВ2

Чиновники отказывались тушить пожары в Сибири, где лес горит на территории свыше 1,7 млн га, ссылаясь на то, что это «экономически невыгодно». Вот как пользователи соцсетей реагировали на официальную позицию власти.





Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли природные пожары в Сибири возникнуть в результате поджога. Так, возможно, пытались скрыть незаконную заготовку древесины.





Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края.



В связи с жаркой и сухой погодой и повышенной пожарной опасностью в лесах Томской области губернатор Сергей Жвачкин распорядился ввести особый противопожарный режим на территориях 16 муниципалитетов.





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