Главные новости недели с 26 августа по 1 сентября по версии ТВ2

Новости

Экс-начальник УМВД Игорь Митрофанов приговорен к 8 годам условно

Судья Ленинского районного суда Мария Нестребенко вынесла приговор экс-начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову. Он получил наказание в виде 8 лет лишения свободы условно. Адвокат Митрофанова Сергей Коптяков сказал ТВ2, что ему не нравится приговор, но будет ли он обжалован, зависит от его подзащитного. Он отметил, что после столь продолжительного заседания раскалывается голова и нужно время, чтобы все обдумать. В настоящий момент Сергей Коптяков был доволен лишь тем, что процесс длиною восемь месяцев завершился. Сразу после заседания суда Игорь Митрофанов был освобожден из-под домашнего ареста. Согласно наказанию, экс-начальник УМВД получит штраф в размере трехкратной суммы взятки - 6,4 миллиона рублей, и будет лишен права занимать государственные должности в течение пяти лет.



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Стена дома обрушилась в Новосибирске: под завалами есть люди

Фото: https://vk.com/incident_nsk

Стена дома обрушилась в Новосибирске. Под завалами могут находиться 12 человек. Есть пострадавшие. Стена одноэтажного здания на улице Ударная, 1/1а рухнула 28 августа.

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Власти Томской области недовольны ремонтом дорог

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный заявил, что рабочая группа обнаружила множество дефектов на отремонтированных дорогах и подрядчики могут пойти под суд, если не устранят недостатки в срок в рамках гарантийных обязательств.



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Защитники памятников архитектуры выступают за утверждение границ исторического поселения

В Министерстве культуры обсудили ситуацию с утверждением границ исторического поселения Томска. Об этом ТВ2 рассказали представители Томского отделения ВООПИиК Мария Бокова и Ольга Воронина, которые принимали участие в обсуждении и только что вернулись из столицы в Томск.



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В Минобрнауки сообщили, что ТПУ должен 100 миллионов рублей в бюджет

Более 20 научных организаций и вузов, которые ранее получили финансирование в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по исследованиям и разработкам, должны вернуть в бюджет деньги в связи с досрочным расторжением соглашения или применением штрафных санкций. Суммы долга варьируются от 1 млн до 100 млн рублей.



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Бывшая вице-мэр Томска Анна Подгорная в суде признала вину

Дело бывшего начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анны Подгорной, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, будет рассматриваться в суде в особом порядке. Рассмотрение в особом порядке означает, что Подгорная полностью согласилась с предъявленным обвинением.



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СК возбудил дело об исчезновении главы филиала Сбербанка в Стрежевом

Глава филиала Сбербанка в городе Стрежевой Томской области пропал без вести. По данному факту региональное СУ СК возбудило дело по статье «Убийство».



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«Как спасти женщин в России»: в Томске обсудили вопросы насилия, защиты прав и здоровья женщин

Фото: Ольга Макиенко

Группа активисток независимого гражданского проекта «Как спасти женщин России» открыла выставку-лекторий, посвященную помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.

Организаторы собрали истории женщин, переживших домашнее насилие и сумевших об этом рассказать. Именно они стали вдохновением для выставки, которую делает дизайнер Ольга Макиенко. Она совместила оргстекло и интернет-пространство.

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Истории недели по версии ТВ2

«Три убогих дома»

«Три убогих дома» – именно так называют свое жилье люди, живущие в памятниках архитектуры на Аптекарском переулке.



Татьяна Яковлева, жительница аварийного дома на Аптекарском, долго пыталась зазвать к себе журналистов. Но никто не ехал. Тема не новая. Дома с деревянными кружевами – бренд города, для иностранцев это диковинка, а для владельца квартиры в таком доме нередко среда обитания в экстремальных условиях.

Фото: Юлия Фаллер