Добрые новости
02 декабря,
2019
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Новости

Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске

Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря

Больше 40 томичей вышли на пикет в поддержку частной компании «Чистый мир», которая занимается раздельным сбором мусора.

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Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря
Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря
Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря
Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря
Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря
Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря
Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря

В Томске женщину с детской коляской не пустили в деловой центр

К томскому омбудсмену Елене Карташовой обратилась молодая томичка и рассказала, что администрация одного делового центра отказалась пускать ее в здание. Администрация делового центра «Россия» утверждает, что девушка с детской коляской сама спровоцировала скандал. Никто из сотрудников центра ее не выгонял, все обращались с ней вежливо.

Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря

Мэр Томска попросил немцев помочь со строительством мусоросортировочного завода

Мэр Иван Кляйн на встрече с немецкой делегацией предложил бизнесменам проинвестировать строительство мусоросортировочного или мусороперерабатывающего заводов в Томске. Предложение прозвучало в рамках встречи с уполномоченным по делам переселенцев и национальных меньшинств Берндом Фабрициусом.

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В вузах Томска может резко сократиться количество бюджетных мест

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский
Ректор ТГУ Эдуард Галажинский

Минобрнауки изменило правила распределения бюджетных мест в вузах. Изменения могут привести к тому, что количество бюджетных мест в вузах города резко уменьшится, заявил ректор ТГУ Эдуард Галажинский в ходе собрания облдумы. 

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Шаттлы-беспилотники и зоопарк: Сергей Жвачкин собирает идеи для межвузовского кампуса на Томи

Губернатор Сергей Жвачкин призвал студентов генерировать самые смелые идеи и предложения для проектировщиков — участников международного конкурса на архитектурное решение строящегося межвузовского кампуса в Томске.

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Депутат облдумы: «При такой зарплате в школах будут гастарбайтеры работать»

Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря

В октябре 2019 года учителя, несмотря на повышение окладной части, получили меньше, чем год назад. С таким заявлением выступила депутат областной Думы от КПРФ Наталья Барышникова, которая долгое время проработала в школе.

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Новая фотозона, каток на Белом озере и 350 елок: как изменится Томск к Новому году

Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря

В Томске вовсю идет подготовка к Новому году. Из бюджета на подготовку к Новому году город потратил 2 млн рублей. Это расходы на иллюминацию. Остальные деньги планируется привлечь за счет внебюджетных источников.


Какие новшества ждут жителей и гостей в этом году, рассказал мэр Томска Иван Кляйн.


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На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды

Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря

Выпускники первой школы экскурсоводов в Томске представили свои туристические маршруты. Курсы окончили 27 человек. Как интересно рассказать о своем городе, монетизировать свою любовь и знания о нем или поменять профессию — в материале ТВ2. 

«Сами по себе»: Пелых, Колосов и Сакалов обсуждают главные новости Томска

На YouTube-канале ТВ2 вышел первый выпуск программы «Сами по себе». Ведущие томичам прекрасно знакомы — это бывшие ведущие «Успеваем» Наталья Пелых и Алексей Колосов. Компанию им составляет оператор и фотограф Агентства новостей ТВ2 Александр Сакалов. 

Истории недели 

Потомственный казак. Недорого

Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря

За 200 рублей в казачьей лавке можно приобрести знак отличия «Потомственный казак». За 600 рублей — крест «За казачий поход». Любо это или нет — в поисках ответов мы отправились в Ростовскую область.


 Подробнее тут.

Вдохнуть новую жизнь: как программа «Дом за рубль» меняет Томск

Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря
Фото: Валерий Доронин

Три дома с историей полностью восстановлены в рамках программы «Дом за рубль». По программе инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Сейчас ремонтные работы завершаются еще на двух объектах. О сложностях, планах и будущем этих домов — в материале ТВ2.

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