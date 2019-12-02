Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря
«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
Больше 40 томичей вышли на пикет в поддержку частной компании «Чистый мир», которая занимается раздельным сбором мусора.
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В Томске женщину с детской коляской не пустили в деловой центр
К томскому омбудсмену Елене Карташовой обратилась молодая томичка и рассказала, что администрация одного делового центра отказалась пускать ее в здание. Администрация делового центра «Россия» утверждает, что девушка с детской коляской сама спровоцировала скандал. Никто из сотрудников центра ее не выгонял, все обращались с ней вежливо.
Мэр Томска попросил немцев помочь со строительством мусоросортировочного завода
Мэр Иван Кляйн на встрече с немецкой делегацией предложил бизнесменам проинвестировать строительство мусоросортировочного или мусороперерабатывающего заводов в Томске. Предложение прозвучало в рамках встречи с уполномоченным по делам переселенцев и национальных меньшинств Берндом Фабрициусом.
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В вузах Томска может резко сократиться количество бюджетных мест
Минобрнауки изменило правила распределения бюджетных мест в вузах. Изменения могут привести к тому, что количество бюджетных мест в вузах города резко уменьшится, заявил ректор ТГУ Эдуард Галажинский в ходе собрания облдумы.
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Шаттлы-беспилотники и зоопарк: Сергей Жвачкин собирает идеи для межвузовского кампуса на Томи
Губернатор Сергей Жвачкин призвал студентов генерировать самые смелые идеи и предложения для проектировщиков — участников международного конкурса на архитектурное решение строящегося межвузовского кампуса в Томске.
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Депутат облдумы: «При такой зарплате в школах будут гастарбайтеры работать»
В октябре 2019 года учителя, несмотря на повышение окладной части, получили меньше, чем год назад. С таким заявлением выступила депутат областной Думы от КПРФ Наталья Барышникова, которая долгое время проработала в школе.
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Новая фотозона, каток на Белом озере и 350 елок: как изменится Томск к Новому году
В Томске вовсю идет подготовка к Новому году. Из бюджета на подготовку к Новому году город потратил 2 млн рублей. Это расходы на иллюминацию. Остальные деньги планируется привлечь за счет внебюджетных источников.
Какие новшества ждут жителей и гостей в этом году, рассказал мэр Томска Иван Кляйн.
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На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды
Выпускники первой школы экскурсоводов в Томске представили свои туристические маршруты. Курсы окончили 27 человек. Как интересно рассказать о своем городе, монетизировать свою любовь и знания о нем или поменять профессию — в материале ТВ2.
«Сами по себе»: Пелых, Колосов и Сакалов обсуждают главные новости Томска
На YouTube-канале ТВ2 вышел первый выпуск программы «Сами по себе». Ведущие томичам прекрасно знакомы — это бывшие ведущие «Успеваем» Наталья Пелых и Алексей Колосов. Компанию им составляет оператор и фотограф Агентства новостей ТВ2 Александр Сакалов.
Истории недели
Потомственный казак. Недорого
За 200 рублей в казачьей лавке можно приобрести знак отличия «Потомственный казак». За 600 рублей — крест «За казачий поход». Любо это или нет — в поисках ответов мы отправились в Ростовскую область.
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Вдохнуть новую жизнь: как программа «Дом за рубль» меняет Томск
Три дома с историей полностью восстановлены в рамках программы «Дом за рубль». По программе инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Сейчас ремонтные работы завершаются еще на двух объектах. О сложностях, планах и будущем этих домов — в материале ТВ2.
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