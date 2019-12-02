Главные новости недели с 25 ноября по 1 декабря

Новости

«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске

Больше 40 томичей вышли на пикет в поддержку частной компании «Чистый мир», которая занимается раздельным сбором мусора.



Подробнее тут.

В Томске женщину с детской коляской не пустили в деловой центр

К томскому омбудсмену Елене Карташовой обратилась молодая томичка и рассказала, что администрация одного делового центра отказалась пускать ее в здание. Администрация делового центра «Россия» утверждает, что девушка с детской коляской сама спровоцировала скандал. Никто из сотрудников центра ее не выгонял, все обращались с ней вежливо.

Мэр Томска попросил немцев помочь со строительством мусоросортировочного завода

Мэр Иван Кляйн на встрече с немецкой делегацией предложил бизнесменам проинвестировать строительство мусоросортировочного или мусороперерабатывающего заводов в Томске. Предложение прозвучало в рамках встречи с уполномоченным по делам переселенцев и национальных меньшинств Берндом Фабрициусом.



Подробнее тут.

В вузах Томска может резко сократиться количество бюджетных мест

Минобрнауки изменило правила распределения бюджетных мест в вузах. Изменения могут привести к тому, что количество бюджетных мест в вузах города резко уменьшится, заявил ректор ТГУ Эдуард Галажинский в ходе собрания облдумы.



Подробнее тут.

Шаттлы-беспилотники и зоопарк: Сергей Жвачкин собирает идеи для межвузовского кампуса на Томи

Губернатор Сергей Жвачкин призвал студентов генерировать самые смелые идеи и предложения для проектировщиков — участников международного конкурса на архитектурное решение строящегося межвузовского кампуса в Томске.



Подробнее тут.

Депутат облдумы: «При такой зарплате в школах будут гастарбайтеры работать»

В октябре 2019 года учителя, несмотря на повышение окладной части, получили меньше, чем год назад. С таким заявлением выступила депутат областной Думы от КПРФ Наталья Барышникова, которая долгое время проработала в школе.



Подробнее тут.

Новая фотозона, каток на Белом озере и 350 елок: как изменится Томск к Новому году

В Томске вовсю идет подготовка к Новому году. Из бюджета на подготовку к Новому году город потратил 2 млн рублей. Это расходы на иллюминацию. Остальные деньги планируется привлечь за счет внебюджетных источников.

Какие новшества ждут жителей и гостей в этом году, рассказал мэр Томска Иван Кляйн.

Подробнее тут.

На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды

Выпускники первой школы экскурсоводов в Томске представили свои туристические маршруты. Курсы окончили 27 человек. Как интересно рассказать о своем городе, монетизировать свою любовь и знания о нем или поменять профессию — в материале ТВ2.

«Сами по себе»: Пелых, Колосов и Сакалов обсуждают главные новости Томска

На YouTube-канале ТВ2 вышел первый выпуск программы «Сами по себе». Ведущие томичам прекрасно знакомы — это бывшие ведущие «Успеваем» Наталья Пелых и Алексей Колосов. Компанию им составляет оператор и фотограф Агентства новостей ТВ2 Александр Сакалов.

Истории недели

Потомственный казак. Недорого

За 200 рублей в казачьей лавке можно приобрести знак отличия «Потомственный казак». За 600 рублей — крест «За казачий поход». Любо это или нет — в поисках ответов мы отправились в Ростовскую область.

Подробнее тут.

Вдохнуть новую жизнь: как программа «Дом за рубль» меняет Томск

Фото: Валерий Доронин