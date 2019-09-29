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29 сентября,
2019
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Новости

Главные новости недели с 23 по 29 сентября

ТВ2
ТВ2
10 минут назад

Аварийное жилье, запреты для байкеров, проекты благоустройства. Чем запомнился конец сентября, в подборке ТВ2.

Мэрия запретила движение мотоциклов по части проспекта Ленина

Городская комиссия по безопасности дорожного движения решила частично запретить движение мотоциклам по центру ТомскаПоводом стало ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. По предварительной информации, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В мэрии отметили, что в перспективе движение мотоциклов может быть запрещено на всем протяжении центрального проспекта. 

Байкеры Томска с этим решением не согласились. Они подчеркнули, что являются такими же полноправными участниками дорожного движения, как и автомобилисты.

Главные новости недели с 23 по 29 сентября

В Томске стартовало обсуждение проектов благоустройства следующего года

8 из 20 общественных пространств должны выбрать томичи для благоустройства в 2020 году. На сегодня выбрано по пять мест в каждом из четырех районов города. Всего предстоит благоустроить в следующем году 16 скверов. 8 общественных пространств не успели привести в порядок в этом году, поэтому они переходят на следующий год, и плюс 8 – это те, за которые проголосуют горожане.



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Архивное фото
Архивное фото

Расселение аварийного жилья: возможно ли

До 2024 года на расселение аварийного жилья в Томской области планируется направить 6,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. За счет средств должны быть расселены почти семь тысяч человек, проживающих в аварийном жилье. Согласно программе, за пять лет в регионе расселят порядка 554 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. В Томске таких домов 418.


Замгубернатора Евгений Паршуто подчеркивает, что денег, выделенных в рамках нацпроекта, на расселение не хватит. Он подчеркивает, что решить проблему депрессивных районов можно только с участием строителей. Сами строители говорят, что их сейчас сдерживает законодательство.


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Главные новости недели с 23 по 29 сентября

Новые правила для журналистов в Думе Северска

Дума Северска приняла новые правила аккредитации журналистов. Согласно им, посещать собрания могут только аккредитованные журналисты. При этом они «должны придерживаться делового стиля одежды» и «предварительно до выхода в СМИ согласовывать тексты».

Комментарии депутатов, журналистов и юристов в нашем материале.


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Главные новости недели с 23 по 29 сентября

Истории недели

«Большие проблемы маленьких мам»


Зачем нужны кризисные центры для молодых матерей, кто в них обращается и почему система детдомов провоцирует социальную незащищенность девушек.


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КВН не тот или томичи не те?


С того момента как томичи перед экранами болели за команду КВН «МаксимуМ» прошло уже больше 10 лет. Со времен победы в Высшей лиге «Детей лейтенанта Шмидта» (1998) - больше двух десятилетий. «Северному слиянию» в 2014 году не удалось пройти в Вышке дальше 1/8. С тех пор про томский КВН в России не слышно. Почему так? В поисках ответа на этот вопрос мы поговорили с КВНщиками разных эпох.


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