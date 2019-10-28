Главные новости недели с 21 по 27 октября по версии ТВ2

Новости

На что Томская область попросила денег у Совета Федерации. В одной картинке

Дни Томской области закончились в Совете Федерации. Губернатор и его замы представили регион, рассказали про приоритетные проекты и просили деньги на их реализацию.

Жители Синего Утеса против строительства гостиницы в 9 этажей рядом со школой

В редакцию ТВ2 обратилась жительница села Синий Утес Оксана Вишнякова с просьбой прояснить ситуацию с возобновлением строительства девятиэтажной гостиницы рядом со Спасской средней школой. Оксана Вишнякова рассказала, что в 2015 году ЖСК «Октябрь-2013» получил в аренду участок земли на Синем Утесе, который вплотную прилегает к дороге и забору Спасской средней школы. Рядом с трехэтажным зданием школы началось строительство девятиэтажного гостиничного комплекса с подземными гаражами и парковкой. Когда начали забивать сваи, по стене школы пошли трещины.



Подробнее тут. Гостиница или жилой дом? Виктор Кучеренко о девятиэтажке на Синем Утесе

«Замерзаем в Томске»: составляем карту домов без отопления

Жители домов и сотрудники ТЦ «Смайлcity» пожаловались на перебои в подаче тепла или холодные батареи, на отсутствие горячей воды. Они вынуждены писать в прокуратуру и даже президенту. А главное — на то, что УК и «ТомскРТС» бездействуют или предлагают ремонтировать участки теплотрасс за счет собственников квартир.



Подробнее тут. Мэр Томска: Отопление есть у всех жителей города

«Нет налички — выходи»: о работе кондукторов в томском электротранспорте

Томичи периодически жалуются на работу кондукторов в трамваях и троллейбусах. По их словам, некоторые кондукторы грубят, просят покинуть транспортное средство в случае, когда терминал не работает, а наличных средств нет.

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По рекам разлита нефть, исчезает рыба. Жители севера Томской области обеспокоены небезопасной работой компаний

Жители небольшого села Мыльджино в Каргасокском районе жалуются, что одно из предприятий при перекачке газа не соблюдает нормы пожарной и экологической безопасности. Они опасаются возгораний у Каргаска и Мыльджино, вблизи от которых проводятся перекачки. А вода в реках Нюролька и Обь в местах работ покрыта мазутом, по берегам разлита нефть.



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Депутата, представляющего Томскую область, привлекут к ответственности

Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Единой России» Николая Герасименко для привлечения его к административной ответственности из-за аварии.



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Школа в Суйге: на ремонт потратили 25 млн, а дети учатся в больнице. Почему?

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора Суйгинской школы в Молчановском районе. Школа прогремела на всю Россию, когда стало известно, что с 1 сентября ее ученики будут вынуждены учиться в здании местной больницы.



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