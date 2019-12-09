Главные новости недели с 2 по 8 декабря по версии ТВ2

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Что сказал мэр Томска на встрече с блогерами

«Я против троллейбусов»

Мэр Томска Иван Кляйн встретился с блогерами. На встрече создатель сообщества «Умный транспорт Томска» Алексей Козявкин обратился к Ивану Кляйну не как к мэру, а как к томичу. Алексей поинтересовался, какой Иван Кляйн видит транспортную сеть Томска через 10 лет.

По словам Ивана Кляйна, между мэром и томичом грань очень тонкая. Он считает, что в Томске нужно развивать трамвайную и автобусную сеть. Однако у города нет собственных денег на то, чтобы полностью обновить парк ТТУ.

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«В Томске места для нового кампуса нет»

Иван Кляйн объяснил, почему новый студенческий кампус будет строиться на левом берегу Томи. Мэр отметил, что его появление может повлиять на присоединение микрорайона Северный парк к Томску.

Мэр рассказал, как в Томске борются с незаконной рекламой

Иван Кляйн рассказал, как ведется работа над разработкой единого дизайн-кода Томска, а также затронул вопрос незаконной наружной рекламы.

«Бизнесмены плачут»: Иван Кляйн рассказал о сохранении исторического наследия Томска



Мэр отметил, что за счет одного городского бюджета все памятники исторического наследия Томска не спасти. Поэтому решили привлечь бизнес и придумали удачную для этого программу «Дом за рубль». Он сообщил, что в настоящий момент в работе 25 объектов. Все они в разной стадии, кто-то только разрабатывает проект, а кто-то уже завершает ремонт. Тем не менее дело сдвинулось с мертвой точки. И если раньше мэрия могла позволить себе восстанавливать по одному памятнику архитектуры в год, то сейчас стоит задача передавать частникам по 12 объектов в год. Всего с помощью бизнеса планируется восстановить 60 старых домов.

«Цены за поездки маленькие, а требуют много»: таксисты устроили забастовку в Томске

В Томске сотрудники «Яндекс.Такси» и Uber устроили забастовку. Водители недовольны низкой зарплатой и высокими нормативами по количеству поездок.

Григорий Явлинский назвал проект «Сила Сибири» насмешкой над сибиряками

Фото: tomsk-tr.gazprom.ru

«40 лет без газа» — под таким названием опубликовал на своем сайте материал лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он посвящен запуску проекта «Сила Сибири». «В Томске только 8 % жителей могут пользоваться природным газом: к домам в городе десятилетиями не могут подвести трубы, — пишет Григорий Явлинский. — Зато в нескольких сотнях километров от Томска государство построило целый газопровод в Китай и, будто насмехаясь над сибиряками, поколениями живущими без газа, назвало его «Сила Сибири».



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Здание из Томска вошло в топ-100 самых уродливых строений России по версии Варламова

Блогер Илья Варламов составил список 100 самых уродливых зданий России. Запись появилась на его странице в «Живом журнале». В рейтинг попало и томское здание — Томский институт бизнеса.



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Томские антимонопольщики отказали «Чистому миру» в возбуждении дела в отношении САХа

Томское управление ФАС отказало компании «Чистый мир» в возбуждении дела в отношении «Спецавтохозяйства». Антимонопольщики не увидели в действиях САХа признаков нарушения антимонопольного законодательства. «Чистый мир» планирует направить жалобу в ФАС России.

«В особо крупном размере»: Ленинский суд опубликовал приговор Игорю Митрофанову

Ленинский суд опубликовал на своем сайте приговор экс-начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову. Его текст составляет 221 страницу. Напомним, что три месяца назад, 29 августа 2019 года, судья Ленинского районного суда Мария Нестребенко приговорила экс-начальника полиции Томской области к 8 годам лишения свободы условно. Это беспрецедентный приговор. Обычно условное наказание составляет не более 5 лет. Кроме того, согласно приговору, экс-начальник УМВД получил штраф в размере трехкратной суммы взятки – 6,4 миллиона рублей, и лишен права занимать государственные должности в течение 5 лет.



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Представительство с видом на Кремль и 121 млн на пиар: Штаб Навального в облдуме

Законодательная Дума Томской области после восьмилетнего перерыва провела публичные слушания по областному бюджету. Принять участие в слушаниях пожелали около ста человек, желающих выступить оказалось 18 человек. Среди них была и руководитель Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.



По мнению Ксении Фадеевой, в проекте областного бюджета заложены траты, которые не нужны для жителей области, а на то, что людей реально беспокоит, расходы не предусмотрены или предусмотрены в недостаточном объеме.

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Истории недели

Чем дальше в лес

Вокруг сибирской тайги и китайской угрозы много разговоров. Китайцы рубят лес в Томской области и реализуют крупный инвестпроект в Асине, вкладывают деньги и получают лес на льготных условиях почти на полвека. Тайга редеет, лесовосстановление под сомнением. Но насколько действительно в этой истории страшны именно китайцы, кому и почему в регионе выгодно присутствие иностранцев? ТВ2 разбиралось.