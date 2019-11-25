Главные новости недели с 18 по 24 ноября по версии ТВ2

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, разговаривая о перспективах развития Томска, сравнила местных жителей с огурцами в банке с рассолом. Это высказывание попало в программу «Вечерний Ургант». Ведущий шоу Иван Ургант пошутил в эфире, что весной председатель может сравнить Томск с пасхальным яйцом.

Сотрудниками Томского Линейного отдела МВД России совместно с коллегами из управления ФСБ России по Томской, Омской и Новосибирской областям при участии УМВД России по Томской области и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры перекрыт канал контрабанды леса в страны ближнего зарубежья.

Росатом определился с генеральным подрядчиком при строительстве атомного реактора БРЕСТ-300. Им стала компания «Концерн Титан-2», которая получит за работу 26,3 миллиарда рублей. Подробнее читайте тут .

«За» проголосовали 311 человек, «против» — ноль, четыре человека воздержались. Не голосовали 135 человек. Рассказываем, как голосовали депутаты, представляющие Томскую область.

Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли закон, который позволяет признавать «иностранными агентами» физических лиц.

В Томском областном наркодиспансере выстроилась огромная очередь из людей, которые хотят получить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. С 22 ноября должен был заработать новый порядок получения документов.

Пять из них снесены.





Редакция ТВ2 получила ответ из администрации Томска на наш материал по строительству многоквартирников на землях, предназначенных под ИЖС.





В нем, в частности, сказано, что в период с 2010 года по настоящее время выявлено 73 объекта капитального строительства, обладающих признаками многоквартирных жилых домов, которые построены или строятся на территории без оформления надлежащим образом установленных законом документов.





Список всех выявленных объектов можно посмотреть на сайте администрации города Томска под баннером «ОСТОРОЖНО! САМОСТРОЙ!»





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