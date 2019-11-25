Главные новости недели с 18 по 24 ноября по версии ТВ2
Спикер областной Думы сравнила Томск с банкой с огурцами
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, разговаривая о перспективах развития Томска, сравнила местных жителей с огурцами в банке с рассолом. Это высказывание попало в программу «Вечерний Ургант». Ведущий шоу Иван Ургант пошутил в эфире, что весной председатель может сравнить Томск с пасхальным яйцом.
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«Вечерний Ургант» прославил на всю страну банку огурцов Оксаны Козловской
МВД и ФСБ перекрыли крупный канал контрабанды томского леса
Сотрудниками Томского Линейного отдела МВД России совместно с коллегами из управления ФСБ России по Томской, Омской и Новосибирской областям при участии УМВД России по Томской области и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры перекрыт канал контрабанды леса в страны ближнего зарубежья.
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Проект «Прорыв»: кто построит ядерный реактор и сколько за это получит
Росатом определился с генеральным подрядчиком при строительстве атомного реактора БРЕСТ-300. Им стала компания «Концерн Титан-2», которая получит за работу 26,3 миллиарда рублей.
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Закон, позволяющий признавать «иноагентами» любых людей, принят. Кто из томских депутатов Госдумы был «за»
Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли закон, который позволяет признавать «иностранными агентами» физических лиц.
«За» проголосовали 311 человек, «против» — ноль, четыре человека воздержались. Не голосовали 135 человек. Рассказываем, как голосовали депутаты, представляющие Томскую область.
ЛДПР: Алексей Диденко — не голосовал.
КПРФ: Вера Ганзя — не голосовала.
«Справедливая Россия»: Николай Рыжак — «за».
«Единая Россия»: Татьяна Соломатина, Олег Быков, Валерий Елыкомов, Иван Белеков, Николай Герасименко, Евгений Косяненко, Наталья Кувшинова, Владимир Мельник, Александр Фокин, Антон Горелкин — «за».
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Томичи выстроились в очередь за медсправками для водительских прав
В Томском областном наркодиспансере выстроилась огромная очередь из людей, которые хотят получить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. С 22 ноября должен был заработать новый порядок получения документов.
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Мэрия: В Томске за девять лет незаконно построены 73 многоквартирника
Пять из них снесены.
Редакция ТВ2 получила ответ из администрации Томска на наш материал по строительству многоквартирников на землях, предназначенных под ИЖС.
В нем, в частности, сказано, что в период с 2010 года по настоящее время выявлено 73 объекта капитального строительства, обладающих признаками многоквартирных жилых домов, которые построены или строятся на территории без оформления надлежащим образом установленных законом документов.
Список всех выявленных объектов можно посмотреть на сайте администрации города Томска под баннером «ОСТОРОЖНО! САМОСТРОЙ!»
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Истории недели по версии ТВ2
Дольщики «Демоса» добились пересмотра дела Алексея Мальцева
В областном суде рассматривается апелляция по делу крупного томского застройщика, компании «Демос» Алексея Мальцева, сына экс-спикера областной Думы Бориса Мальцева. Ранее суд прекратил уголовное дело, что позволило Алексею Мальцеву избежать наказания. Потерпевшими по делу проходят 500 человек. Они не согласились с подобным решением суда и решили обжаловать дело.
И зимой, и летом с видом на мусор
Сразу оговоримся: в этой истории САХ не виноват.
Исторический центр Томска — Татарская слобода. Место, где находятся дома, имеющие статус памятников истории и культуры. Кроме деревянных домов, здесь расположился и элитный дом на Трифонова, 22. Стоимость квадратного метра — от 82 тысяч рублей. Но владельцы элитного жилья на Трифонова, 22 живут с видом на мусор все четыре времени года. Картина на свалку открывается с окон квартир верхних этажей. Зимой этот мусор засыпают снегом. Многочисленные жалобы и «письма счастья» жильцов во всевозможные инстанции не решают проблему.
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