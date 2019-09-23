Главные новости недели с 16 по 22 сентября

Новости

Экс-лидера сибирского отделения профсоюза «Альянс врачей» задержали в Томске

Учредителя сибирского отделения профсоюза «Альянс врачей» Владимира Сотникова задержали в аэропорту Томска.

Профсоюз «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в московском НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Главная задача — борьба за права медработников и пациентов. Владимир Сотников вступил в профсоюз после того, как был со скандалом уволен из Александровской районной больницы.



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Работы на центральной аллее Лагерного сада завершатся до начала октября

Работы по благоустройству завершаются в Лагерном саду. Они начались в начале лета и проводились в центральной части парка, на пешеходных дорожках и прилегающих территориях.



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Маршрутка перевернулась на Иркутском тракте. Есть пострадавшие

Фото: Фото: с группы "ДТП/ЧП Томска" в Инстаграм

Маршрутка перевернулась на Иркутском тракте напротив Октябрьского рынка. По предварительной информации, ее подрезали, маршрутка врезалась в опору линии электропередачи и перевернулась.



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Фасад Дома офицеров должны отремонтировать к началу ноября. Фото

Ремонт фасада Дома офицеров начался в Томске. Ранее губернатор области Сергей Жвачкин рассказывал, что власти не могут начать ремонтные работы потому, что земля, которая прилегает к зданию, находится в частной собственности.



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Томские священники подписались в защиту заключенных «московского дела»

Мэрия и «белый дом» поспорили о сроках работ и качестве благоустройства в Томске

Замгубернатора по инфраструктуре и строительству Евгений Паршуто остался недоволен ходом работ по благоустройству, которые выполняются в Томске в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В свою очередь мэр города отметил, что все работы идут согласно графику.



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«Три человека прибивают деревяшки»: власти раскритиковали благоустройство Усова, где работает УФСИН



В центре Томска мужчина попытался изнасиловать девушку

В Томске местного жителя арестовали за попытку изнасилования. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР. Установлено, что 14 сентября 2019 года днем 40-летний житель села Тимирязевское, находясь в арке одного из зданий на территории Ленинского района города, набросился на ранее ему незнакомую 29-летнюю женщину. Он стал ее душить и пытаться изнасиловать.



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Меньше четырех часов до Новосибирска: скоростную «Ласточку» презентовали в Томске

20 сентября на железнодорожный вокзал Томск I из Новосибирска прибыл ускоренный электропоезд «Ласточка». По итогам демонстрационной поездки представители РЖД и Томской области обсудят регулярный запуск «Ласточек». Какие особенности есть у «Ласточки» и каковы перспективы запуска, в материале ТВ2.



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Волос и чаша пророка Мухаммеда: какие реликвии привезли мусульмане в Томск

В Белую мечеть Томска из Дагестана и Москвы привезли реликвии, связанные с жизнью пророка Мухаммеда. Среди них есть: его волос, его чаша, кувшин и волос его дочери, ключ от священной Каабы.



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Истории недели по версии ТВ2

«Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов»



Сразу оговорим, мы попытались договориться об интервью с главой областного департамента здравоохранения Александром Холоповым. Не случилось. Нас попросили прислать вопросы, на которые обещали ответить «в отведенный законом» срок. Мы вопросы отослали.

Сейчас мы публикуем интервью медиков, которые и поднимают все те проблемы, что в данный момент их волнуют. Их вопросы мы и переправили в облаздрав.

После первого звонка в редакцию, мы бросили клич в соцсетях и на нашу просьбу рассказать о проблемах в томской медицине откликнулись еще несколько человек. Звонков в нашу редакцию было больше, но многие говорят, что «им заткнули рот» под угрозой увольнения.

