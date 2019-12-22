Добрые новости
22 декабря,
2019
13
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Новости

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Как хранятся урановые «хвосты» в Северске: вид сверху

Площадки складирования урановых «хвостов» в Северске
Площадки складирования урановых «хвостов» в Северске

В России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн урановых «хвостов»Урановые «хвосты» - это радиоактивное и токсичное вещество, от которого многие страны стремятся избавиться. Все они хранятся под открытым небом, и площадки складирования можно увидеть на спутниковых фотографиях Google maps. Как выглядят эти площадки, можно увидеть по интерактивным ссылкам «Гринписа»: НовоуральскАнгарскСеверскЗеленогорск.


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Власти Томска хотят разрешить торговлю в Лагерном саду

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2
Фото: пресс-служба мэрии

Администрация Томска выступила за установку военной техники, стационарных туалетов и торговых точек в Лагерном саду. Депутаты городской Думы установку техники и туалетов одобрили, а вопрос с продажей еды и напитков в Лагерном саду вызвал споры. 

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«Спасите жизнь»: благотворительный гастролер появился в Томске

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2

В Томске на остановках появились листовки с призывом помочь Татьяне Степановой, у которой якобы обнаружили опухоль мозга. Сбор ведет Степанов Алексей. Ранее человек с таким же именем собирал в ряде городов деньги на лечение несуществующих детей, а также являлся фигурантом нескольких дел о мошенничестве.


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«Спецавтохозяйство» жалуется на низкие тарифы на вывоз мусора в Томске и в Томском районе

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2

Тариф на вывоз мусора в Томске и в Томском районе недостаточно высокий, чтобы региональный оператор — «Спецавтохозяйство» — мог вести безубыточную деятельность. Для работы в ноль тариф должен равняться 75 рублям. Сейчас за кубометр мусора жители многоквартирников платят 66,25 рубля с человека в месяц, жители частных домовладений – 67,79 рубля.

Подробнее читайте тут.

На томского активиста завели дело за репост в Instagram

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2

На томского активиста завели дело об административном нарушении за оскорбление власти. Сергей Чайковский разместил пост на своей странице в Instagram с выступлением спикера палаты США. 


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В Томской области нашли памятник археологии, которому 30 тысяч лет

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2
Фото: обладминистрация

В Зырянском районе Томской области нашли «Местонахождение Арышевское» размером в 15 тысяч квадратных метров. Ему уже дали статус регионального объекта культурного значения.

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Мэрия Томска не видит необходимости в разработке дизайн-кода города

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2
Фото: animebit31, ЯндексРайон

Мэрия Томска считает, что нецелесообразно разрабатывать дизайн-код города. В администрации говорят, что все необходимые нормы уже прописаны в документах, регламентирующих содержание фасадов. 

Подробнее здесь.

«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2
Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2
Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2
Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2

Праздник «Елка 2020. Томск встречает Новый год!» прошел на площади Ново-Соборной. Томичей с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. А мэр Томска Иван Кляйн открыл главную елку города.

Больше фотографий тут.

Истории недели по версии ТВ2

«Первый Томский»: вернут ли деньги?


Кредитному кооперативу «Первый Томский» 17 лет. Как утверждает его руководство, за эти годы только процентами было выплачено 452 миллиона рублей. Но сегодня пайщики жалуются, что не могут вернуть свои сбережения. Пайщиков 3000 человек, из них 900 сберегателей, 500 млн рублей — о таких цифрах шла речь на собрании, где побывали корреспонденты ТВ2. Разбираемся.

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2

«Вкалываем по 15 часов, чтобы нормально заработать»: почему бастуют томские таксисты?

Томские таксисты, работающие на «Яндекс.Такси», готовятся к очередной забастовке. Водители недовольны слишком низким тарифом, большими процентами, которые берет сервис за пользование его услугами, и безразличием к их жалобам со стороны компании. Аналогичные забастовки в начале декабря прошли в нескольких городах РоссииЖурналист ТВ2 разбирался, как работают и сколько получают томские таксисты. 

Главные новости недели с 16 по 22 декабря по версии ТВ2
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