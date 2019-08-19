Главные новости недели с 12 по 18 августа по версии ТВ2

Новости

Губернатор: В школе «Перспектива» отслоилась краска, а СМИ раздули ситуацию

В школе на Никитина, 6, которая открылась в сентябре 2018 года, 13 августа произошло обрушение потолка. Позже компания ТДСК заявила, что на площадке лифтового помещении для маломобильных людей произошло отслоение потолочного покрытия.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал отслоение потолочного покрытия в школе. Он считает, что ничего значительного не произошло, а журналисты раздули ситуацию.

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В «Томск САХ» готовы объявить забастовку

В этом году в Томске произошла реорганизация УМП «Спецавтохозяйство». Предприятие поделили на две компании — коммерческую «Спецавтохозяйство» и бюджетную «Томск САХ». Одни зарабатывают деньги, другие живут за счет городского бюджета.

После переустройства предприятия сотрудники «Томск САХ» недовольны новыми условиями труда. В актовом зале предприятия прошло общее собрание. Рабочие обсудили с руководством наболевшие вопросы: требовали повысить зарплату, создать профсоюз сотрудников и сместить с должности директора Евгения Якуба.

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Дом офицеров не ремонтируется, так как земля рядом в частной собственности

Губернатор Томской области рассказал, что власти не могут начать ремонт Дома офицеров лишь потому, что земля, которая прилегает к зданию, находится в частной собственности.

По его словам, собственники земли сейчас живут за границей и предлагают региону выкупить за крупные суммы участки, которые когда-то были в собственности области.

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Минобрнауки требует докладывать обо всех контактах российских ученых с иностранными

Министерство образования и науки ужесточило правила встреч российских ученых с иностранными. Копию приказа, распространенного еще в июле 2019 года по подведомственным учреждениям, опубликовала научная газета «Троицкий вариант».



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К 2030 году Томск станет миллионником

Губернатор Томской области планирует, что к 2030 году Томск станет городом-миллионником за счет строительства новых микрорайонов и расширения городской агломерации.

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В очередь на автобус. Ветераны просят вернуть скамейку

На площади Южной по направлению к Богашевскому тракту на остановке убрали скамейку. На этой скамейке, так сложилось, ожидали муниципального автобуса пенсионеры, отправляющиеся до дачного поселка «Ветеран». Кто первым занял очередь, тому эта скамейка и доставалась. Очередь на автобус не столько признак цивилизованного подхода, сколько мера вынужденная. Иногда автобус не может вместить всех желающих. И чтобы давки не было, дачники и занимают очередь. Теперь ждать автобус приходится исключительно стоя.

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МЧС: дым от лесных пожаров в Восточной Сибири вернулся в Томск

Вечером в субботу появились сообщения о дымке в небе над Томском в соцсетях. В МЧС рассказали, что дымка от лесных пожаров в Восточной Сибири вернулась в Томск.



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Истории недели по версии ТВ2

«Мы не можем на могиле отца установить памятник»

Елена Кирилина в 2011 году похоронила отца. Тогда на его могиле установили простой деревянный крест с намерением в будущем сделать гранитный памятник. Недавно памятник с благоустройством был заказан в одной из частных томских фирм. Где Елене сразу пояснили: чтобы его установить на могиле отца, нужно разрешение.