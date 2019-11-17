Главные новости недели с 11 по 17 ноября по версии ТВ2

Новости

«Слить труп за двушку»: землекопы Воронинского кладбища жалуются на нечестную конкуренцию

У землекопов, трудоустроенных в муниципальном предприятии Комбинат спецобслуживания (КСО), практически не осталось заказов. Основная масса могил сейчас копается частниками. Землекопы работают сдельно, а раз заказов мало, то и получают они мало. При этом полностью сократить землекопов КСО не вправе. Как муниципальное предприятие, оно единственное выполняет социальный заказ — хоронит безродных.

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Экспериментальные «умные» остановки появятся в Томске в 2020 году

«Умные» остановки, способные автоматически вызывать автобус, могут внедрить в России в пилотном режиме в 2020 году. Одним из первых регионов, где запустят эксперимент с остановками, станет Томская область.



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Томские медики спасли малыша, родившегося весом 490 грамм

Мальчик родился в марте этого года. Его вес при рождении составил 490 грамм, рост — 27 сантиметров. Почти полгода он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии областного перинатального центра на кислородной поддержке. В августе ребенка выписали. Врачи говорят, что сейчас он чувствует себя хорошо, а за его развитием следят специалисты центра.



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Миллион литров контрафактных пивных напитков выпили в Томской области

В 2018 году, по данным «Росалкогольрегулирования», жители Томской области выпили 1,2 млн литров поддельных пивных напитков. Об этом рассказал журналистам председатель областного Комитета по лицензированию Александр Деев. Наиболее распространенными брендами спиртосодержащих напитков, которые были подделаны, являются «БЛЕЙЗЕР», «МАРТИ РЭЙ», «КЕГЛЯ».



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Ссылки по теме: Александр Деев: Томская область - лидер по потреблению легальной водки

Томичи пожаловались на рекламу секс-тура в Шерегеш

Томичи пожаловались на рекламу секс-туров в Шерегеш для женщин. Соответствующая жалоба была подана в УФАС. По мнению ее авторов, баннер с подобным содержанием нарушает закон «О рекламе». Также авторы указывают, что баннер установлен на выезде из города таким образом, что затрудняет движение пешеходов на скользкой дороге.



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Минприроды: В Томской области возможен мусорный коллапс

Глава Минприроды назвал 16 регионов, где возможен мусорный коллапс. В числе названных регионов и Томская область.



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Проект ТВ2 «Яр. Колпашевская трагедия» выиграл премию «Профессия — журналист»

В число лауреатов вместе с нашими коллегами — режиссером фильма «Яр» Денисом Бевзом и журналистом ТВ2 Ларисой Муравьевой — вошли журналисты «Медузы», «Colta», «Настоящего времени» и других редакций, среди которых Иван Голунов, Юрий Дудь, Константин Саломатин и другие.



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Истории недели по версии ТВ2

Томичка стала совладелицей империи Пригожина

Владельцем половины империи «кремлевского повара» и бизнесмена Евгения Пригожина, который выполняет госзаказы на миллиарды рублей, сегодня является томичка. Знакомьтесь: Екатерина Росликова, 27 лет, в недавнем прошлом — помощник депутата Законодательной Думы Томской области, член партии ЛДПР, член Облизбиркома. В 2017 г. баллотировалась в депутаты Новорождественского сельского поселения. Не прошла. Два года назад девушка переехала из Томска в Питер. Сейчас работает юристом в строительной компании «Мегалайн». Вместе с коллегами из «Настоящего времени» ТВ2 изучало траекторию удивительного бизнес-успеха Екатерины Росликовой.

Фото: С личной страницы ВКонтакте

«Стрелял нечаянно»: сотрудник ЧОП, выстреливший томичу в спину, приговорен к шести годам лишения свободы

Октябрьский суд вынес приговор бывшему сотруднику ЧОП «Айсберг» Павлу Селиванову. Судья Дмитрий Борисов приговорил его к шести годам лишения свободы. Также Селиванов заплатит компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Весной прошлого года Селиванов выстрелил 22-летнему Петру Попову в спину.