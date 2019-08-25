Главные новости недели с 19 по 25 августа по версии ТВ2
Экс-спикера томской Думы Чуприна освободили из-под ареста по делу об обманутых дольщиках
Экс-председателя гордумы Томска и депутата от «Единой России» Александра Чуприна освободили из-под домашнего ареста и изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде.
В феврале 2019 года Александру Чуприну предъявили обвинение по статье «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик (ООО «Риэлтстрой-НЭБ») говорил о сдаче дома в 2017 году.
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Певица Монеточка выпустила клип на песню, посвященную лесным пожарам в России
Певица Монеточка выложила на своем youtube-канале клип на песню «Гори гори гори». Песня посвящена лесным пожарам в России. Видеоряд перекликается с известным мемом о собаке, спокойно пьющей кофе в охваченном огнем доме.
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Жители новых микрорайонов Томска теряют в пробках сотни миллионов рублей
Томские ученые подсчитали временные и финансовые потери жителей новых микрорайонов, передвигающихся от места жительства к месту работы и обратно дольше, чем предусмотрено нормативами, речь идет о сотнях миллионов рублей в год.
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В детском инфекционном отделении медсанчасти № 2 не нашли антисанитарии
В детском инфекционном отделении медсанчасти № 2, где родители больных детей жаловались на антисанитарию, прошла проверка. Специалисты департамента здравоохранения Томской области и уполномоченный по правам ребенка не обнаружили нарушений, сообщила ТВ2 Алена Лызко — мать одного из пациентов.
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67-летнему томичу грозит до трех лет заключения за вылов 23 рыб
Пенсионеру из Томской области грозит до трех лет заключения за незаконный вылов 23 особей осетра и стерляди, сообщает пресс-служба регионального МВД. С «запрещенным орудием лова» и рыбой мужчину задержали в Чаинском районе на Оби.
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Истории недели по версии ТВ2
Десятки мастеров со всего мира собрались в Томске, чтобы показать свои умения в деревянном, гончарном, берестяном и кузнечном искусстве. Для большинства зрителей «Праздник топора» начнется в пятницу, 23 августа. А вот мастера уже несколько дней фестивалят в сельском парке «Околица». С некоторыми участниками и их работами мы познакомим вас в нашем репортаже.
С каждым годом Томск становится больше. И в ближайшие шесть лет город продолжит расширяться, причем во всех направлениях. Сотни квартир, детские сады и школы построят в новых районах. Где и когда это будет сделано? На что делать ставку строителям и чего ждать томичам? Это обсудили областные, городские власти и представители ТДСК.
Мусорных контейнеров нет, а плату взимают
В поселке Басандайка Томского района, 49 километров от города, никогда не было мусорных контейнеров. То есть не было организованного сбора мусора. В Басандайке более 800 человек. Мусор они вывозили на окраину деревни, при этом люди считали, что это официально определенное для них место свалки. Ибо должна же была власть продумать за долгие годы существования населенного пункта этот вопрос. Деревня не маленькая, а мусор сам в воздухе не растворится. И весь его в той же печке не сожжешь, да и нельзя. Так было и есть.
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