Главные новости недели с 19 по 25 августа по версии ТВ2

Новости

Экс-спикера томской Думы Чуприна освободили из-под ареста по делу об обманутых дольщиках

Экс-председателя гордумы Томска и депутата от «Единой России» Александра Чуприна освободили из-под домашнего ареста и изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде.



В феврале 2019 года Александру Чуприну предъявили обвинение по статье «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик (ООО «Риэлтстрой-НЭБ») говорил о сдаче дома в 2017 году.



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Певица Монеточка выпустила клип на песню, посвященную лесным пожарам в России

Певица Монеточка выложила на своем youtube-канале клип на песню «Гори гори гори». Песня посвящена лесным пожарам в России. Видеоряд перекликается с известным мемом о собаке, спокойно пьющей кофе в охваченном огнем доме.



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Авиалесоохрана: в Сибири увеличилась площадь лесных пожаров



Жители новых микрорайонов Томска теряют в пробках сотни миллионов рублей

Томские ученые подсчитали временные и финансовые потери жителей новых микрорайонов, передвигающихся от места жительства к месту работы и обратно дольше, чем предусмотрено нормативами, речь идет о сотнях миллионов рублей в год.



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В детском инфекционном отделении медсанчасти № 2 не нашли антисанитарии

В детском инфекционном отделении медсанчасти № 2, где родители больных детей жаловались на антисанитарию, прошла проверка. Специалисты департамента здравоохранения Томской области и уполномоченный по правам ребенка не обнаружили нарушений, сообщила ТВ2 Алена Лызко — мать одного из пациентов.



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67-летнему томичу грозит до трех лет заключения за вылов 23 рыб

Пенсионеру из Томской области грозит до трех лет заключения за незаконный вылов 23 особей осетра и стерляди, сообщает пресс-служба регионального МВД. С «запрещенным орудием лова» и рыбой мужчину задержали в Чаинском районе на Оби.



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Истории недели по версии ТВ2

Успеть за шесть дней



Десятки мастеров со всего мира собрались в Томске, чтобы показать свои умения в деревянном, гончарном, берестяном и кузнечном искусстве. Для большинства зрителей «Праздник топора» начнется в пятницу, 23 августа. А вот мастера уже несколько дней фестивалят в сельском парке «Околица». С некоторыми участниками и их работами мы познакомим вас в нашем репортаже.



На восток и в Голландию

С каждым годом Томск становится больше. И в ближайшие шесть лет город продолжит расширяться, причем во всех направлениях. Сотни квартир, детские сады и школы построят в новых районах. Где и когда это будет сделано? На что делать ставку строителям и чего ждать томичам? Это обсудили областные, городские власти и представители ТДСК.

