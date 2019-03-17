Главные новости недели по версии ТВ2

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Власти Томска хотят взыскать с Сибмоста 220 млн неустойки за срыв сроков строительства Пушкинской развязки

Администрация Томска подала в Арбитражный суд Томской области заявление о взыскании с АО «Сибмост» более 218 млн рублей неустойки за срыв сроков при строительстве в 2011-2012 годах Пушкинской развязки. Стоимость контракта на строительство развязки составляла 2,818 млрд рублей. Таким образом, пеня составляет 10% от стоимости контракта.

Ранее мэрия Томска через суд потребовала от ОАО «Сибмост» 55 млн рублей за неправомерное использование бюджета при строительстве Пушкинской развязки. Позднее Счетная палата уточнила сумму ущерба и снизила до 37,6 млн рублей. Суд признал правоту администрации города. В мэрии Томска рассчитывают на мировое соглашение. Если этого не произойдет, надземные переходы, вероятнее всего, будут снесены как самовольные постройки.





Суд остановил строительство завода по розливу воды из Байкала для поставок в Китай

Строительство завода по производству питьевой воды в иркутском поселке Култук приостановлено с 15 марта, сообщает пресс-служба иркутского правительства. Кировский районный суд Иркутска удовлетворил иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Проверка строящегося объекта специалистами Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, Управления Росприроднадзора показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства. Разрешение на проведение ООО «АкваСиб» земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы.



В Томской области коллегия присяжных впервые вынесла приговор в районном суде

Томский районный суд при участии коллегии присяжных рассмотрел дело о покушении на убийство. Это первый случай в регионе, когда присяжные вынесли решение в районном суде.

Присяжные согласились, что в ходе ссоры 47-летний житель села Батурино ударил топором мужчину, с которым выпивал. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, которая привела к частичному параличу и частичной утрате речи. ​

​Присяжные заседатели приняли аргументы стороны обвинения и признали мужчину «не заслуживающим снисхождения». Профессиональный суд окончательно решит вопрос о мере наказания, которое понесет подсудимый.



Аналитики: в Томской области высокая вероятность мусорных протестов

Вероятность возникновения мусорных протестов в Томской области оценивается в 59%. К таким выводам пришла группа Wasteconsulting, представившая рейтинг «мусорной напряженности» в регионах РФ, разработанный при участии экспертов РАНХиГС.



Цель индекса — информировать органы власти и общество об управленческих и политических рисках, препятствующих созданию в стране экономики замкнутого цикла. В красной зоне — те регионы, где риск возникновения мусорной напряженности критический. В желтой зоне — те регионы, где риск возникновения мусорных протестов высокий. В зеленой зоне — регионы с низкой вероятностью мусорных протестов. Томская область сейчас находится в желтой зоне, но прямо на границе с красной, на 14 строчке среди остальных субъектов РФ.



Недавно политик Дмитрий Гудков выложил на своей странице в Фейсбуке заключение рабочей группы общественной экологической экспертизы по проекту строительства мусоросжигательных заводов в Московской области, а потом и по всей России. Часть отходов от сжигания мусора планируется вывозить в Томскую область. Ученые в заключении утверждают, что только один предлагаемый в проекте завод будет выбрасывать в воздух количество диоксинов, равное количеству этого опаснейшего вещества, что выбрасывают все 77 работающих в настоящее время мусоросжигательных заводов в США.

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Истории недели

«Худший губернатор, не выполнивший ничего»: дольщики Томска потребовали ответов у власти

Обманутые дольщики Томска провели акцию «Бездомный полк». На площадке перед зданием Федерации областных профсоюзов собрались люди, которые не могут въехать в свои дома больше 10 лет. Они рассказали, что обещания властей не исполняются, а губернатор Сергей Жвачкин уже больше года игнорирует их просьбы о личной встрече.

В настоящее время на территории Томской области более 35 долгостроев. Больше десяти долгостроев региона не включены ни в реестр проблемных домов, ни в дорожную карту, ни в интерактивную карту Дом.РФ. Официально люди, купившие в этих домах квартиры, не признаны обманутыми дольщиками, а это значит, что они не вправе рассчитывать на поддержку государства в решении проблемы. Недавно стало известно, что руководители «Региональной строительной компании», строившие дома в Зональном и Богашеве, стали фигурантами уголовного дела. Они обвиняются в причинении имущественного ущерба 89 участникам долевого строительства. Дело возбуждено, но кто будет достраивать дом, непонятно.

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