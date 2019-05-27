Главные новости недели по версии ТВ2 с 20 по 26 мая

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Пожарные 16 часов тушили горящий ЛПК в Томске

Больше 16 часов потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание на 2-м ЛПК. Пожар начался накануне, 20 мая, днем.



«Пожар в поселке 2-й ЛПК полностью ликвидирован в 08:10. В общей сложности было задействовано 28 единиц техники, пожарный поезд, катер «Томской судоходной компании» и 86 человек личного состава», — сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

В огне никто не пострадал. Причину возгорания установит государственный пожарный надзор.

В ведомстве отметили, что во время пожара был задействован весь личный состав Томского пожарно-спасательного гарнизона и введена резервная техника, чтобы реагировать на другие ЧП в Томске. Площадь пожара оценивали в две тысячи квадратных метров.

СМОТРИТЕ НАШ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ: «Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК



Владельцы маршрута № 3 просят их не закрывать

Владельцы маршрута № 3 просят их не закрывать, так как пассажиры столкнутся с неудобствами: добираться до нужного места придется с пересадками. А работники ТРЦ «Изумрудный город» вообще рискуют остаться без общественного транспорта.



Обращения с просьбой не закрывать маршрут № 3 владельцы направляли в мэрию Томска и замгубернатора по промышленной политике Игорю Шатурному.

В свою очередь администрация считает, что маршрут № 3 является «дублирующим» и до остановок томичи смогут доехать на другом транспорте.



Читайте больше: Владельцы маршрута № 3 просят их не закрывать

«Им многое сходит с рук»: в Северске прошел митинг за отставку мэра и гордумы

21 мая в Северске прошел митинг «За роспуск городской думы и досрочное прекращение полномочий мэра». Организаторы оценивают количество собравшихся примерно в 500 человек. На митинге присутствовали сотрудники полиции, но все прошло без задержаний.

В интервью после митинга Владимир Петров сказал, что доволен количеством пришедших, но не надеется ни на какую реакцию от властей. Он отметил, что согласование мероприятия прошло легко, традиционно для Северска, где власти не препятствуют проведению митингов.

Экспедиция ТВ2 проедет вдоль реки Парабель и по Кети доберется до Максимкиного Яра

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Ремонт, который смылся. Народная новость.

Константин Огнев – профессиональный строитель. Поэтому когда в его доме на Кулагина, 33 начался ремонт, он не смог промолчать, когда заметил, что вполне приличные стены в подъезде зачем-то начали штукатурить.



Мы попросили Константина провести этот эксперимент вместе с нами на камеру. Что из этого получилось, смотрите сами.





Томичи пожертвовали 43 тыс. рублей в памятник-копилку для бездомных животных

Собранные за год 42 996 рублей пошли на лечение животных, покупку корма, лекарств, оплату аренды для приютов и другие нужды. Все зоозащитные организации, бравшие из копилки деньги, отчитались о расходах и покупках. Финансовый отчет можно увидеть в группе проекта «ВКонтакте».

Сбор денег на установку памятника-копилки начался весной 2016 года. «Лицом» памятника-копилки стала собака Даниэла, которая живет в приюте зоозащитной организации «Содружество». Верхняя часть памятника съемная, а в основании расположен люк с отверстием, куда можно класть деньги.



На месте Дзержинского рынка в Томске к июлю создадут зону отдыха

Работы по благоустройству начнутся в начале июня во дворе жилых домов по улице Дзержинского, 34 и 34б, где ранее располагалась территория рынка, сообщает мэрия.

Сейчас на участках идут подготовительные работы, расчистка территории. Для обустройства зоны отдыха здесь нужно снести около 30 железных гаражей и хозпостроек.

Дзержинский рынок был ликвидирован в 2016 году по поручению мэра Томска Ивана Кляйна. Тогда были отремонтированы тротуары, проведена реконструкция зеленых насаждений и газонов, созданы парковочные места, введено одностороннее движение автомобилей. На этом участке расположены 10 жилых многоквартирных домов. Ремонт фасадов жилых домов и благоустройство внутридворовых территорий - следующий этап благоустройства улицы.





Сергей Жвачкин назвал новые сроки окончания работ на набережной Ушайки

Губернатор Сергей Жвачкин, отвечая на вопросы участников форума новых решений молодежи U-NOVUS в социальной сети Instagram, обозначил сроки окончания масштабных благоустроительных работ на Набережной реки Ушайки в областном центре. «Часть, которая находится за Большим концертным залом, будет завершена в августе, часть перед БКЗ — в 2020-м», — ответил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.



Учителей Томского района заставляют участвовать в праймериз «ЕР»

Учителя Томского района возмущены тем, что их заставляют идти на праймериз «Единой России».

В редакцию ТВ2 обратились учителя одной из средних образовательных школ Томского района. Они рассказали, что школам настоятельно рекомендуют обеспечить 100 % явку на праймериз партии «Единая Россия», которые пройдут в Томском районе в воскресенье, 26 мая. На предварительном голосовании партия власти предлагает жителям района выбрать «кандидата в кандидаты» — одну из пяти кандидатур, которая 8 сентября 2019 года будет выставлена на досрочных выборах в Законодательную Думу Томской области.

Читать больше: Учителей Томского района заставляют участвовать в праймериз «ЕР»

Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО

Мусульмане в Томске впервые масштабно провели трапезу Ифтар.

Мусульмане на протяжении 30 дней месяца Рамадан от рассвета до заката придерживаются строгого поста. В Рамадан не разрешается употребление любой пищи и напитков в дневное время. Мусульмане могут поесть только после захода солнца, предварительно прочтя вечернюю молитву, которая носит название «Магриб». После этого проходит Ифтар — разговение, вечерний прием пищи.

В Томске на торжественную трапезу собрались мусульмане на территории Белой соборной мечети. В Ифтаре приняли участие представители различных религиозных конфессий, национально-культурных автономий и общественных организаций.

Читать больше: Как мусульмане в Томске встретили Ифтар

Истории недели

Мутные воды могочинской переправы

Драки, порча имущества, блокировка паромов с пассажирами. На переправе Нарга — Могочино воюют частные перевозчики.

50 рублей с машины за переправу. Неоправданно низкая цена. Пять паромов толкаются на одном пятачке. Работают себе в убыток. На паромной переправе Нарга — Могочино жестко конкурируют три частника. Каждый считает, что прав именно он и другой хочет вытеснить его из бизнеса. Бизнес сопровождается оскорблениями, рукоприкладством и порчей имущества. При этом на «заблокированных паромах» нередко оказываются заложники — пассажиры, которые не могут высадиться на берег. Недавно заблокированным оказался автобус со школьниками, едва не опоздавшими на сдачу ЕГЭ.



