Главные новости недели по вeрсии ТВ2

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Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб при пожаре
Вечером 1 февраля на территории томского театра живых кукол «2+Ку» по адресу переулок Южный, 29 произошел пожар. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. При попытке потушить огонь погиб создатель театра Владимир Захаров. Прощание с ним состоится в ближайшее время, точную дату озвучит руководство театра.
Следственный комитет уже начал проверку по факту обнаружения тела при тушении пожара. Основной же причиной возгорания в ведомстве назвали замыкание электропроводки. Также назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, пожаротехническая и генотипическая, опрашиваются очевидцы произошедшего, чтобы окончательно установить личность погибшего, которым, согласно показаниям свидетелей, является Владимир Захаров.
Редакция ТВ2 скорбит вместе с Томском.
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Томские власти по-прежнему планируют расторгнуть договор с китайской компанией, вырубающей лес в регионе
ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье» оплатила задолженность по арендной плате, рассказал ТВ2 томский межрайонный природоохранный прокурор. В декабре 2018 года «Цзинье» выиграла аренду 173 тысяч га томского леса на 49 лет за 1,26 миллиарда рублей. Но департамент лесного хозяйства сообщил, что несмотря на оплаченную задолженность по-прежнему планирует расторгнуть договор с китайской компанией.
Напомним, что «Международная инвестиционная компания Цзинье» в декабре 2017 года выиграла аренду 137 тысяч га томского леса на 49 лет за 1,26 млрд рублей — 16 рублей за 1 га в месяц. Это вызвало критику общественников из-за дешевизны и объемов рубок. Замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр говорил, что считать по принципу «16 рублей за гектар» некорректно — стоимость леса нужно оценивать в кубах, а не гектарах. В свою очередь руководитель лесного отдела Гринписа России Алексей Ярошенко разбирал ситуацию и настаивал на том, что чиновники рассуждают без учета экологической оценки среды. В декабре 2018 года стало известно, что началось расторжение договора между администрацией Томской области и «Цзинье». Тогда природоохранная прокуратура нашла нарушения договорных обязательств со стороны «Цзинье», которые теперь устранены.
Лесозаготовители Томской области не внесли в бюджет более 11 миллионов рублей
Не только «Цзинье» не платила за лес. Томская природоохранная прокуратура нашла у лесозаготовителей региона долги за аренду лесных участков, сообщает пресс-служба ведомства. Сумма, которую не получили федеральный и областной бюджет, достигла более 11 миллионов рублей. Природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила в суд еще пять исков о взыскании задолженности и неустойки за нарушение сроков оплаты. Иски были направлены к компаниям «ТрансСибЛесРесурс», «КФХ «Рассвет», «Аникин и К», «Транссибнеруд» и «Сибирский лес». Четыре заявления суд удовлетворил в полном объеме. Иск к компании «Сибирский лес» находится на рассмотрении.
Сибирь заминировали. Но не по-настоящему
По Сибири прошла волна массовых эвакуаций. 28 января в муниципальных и коммерческих учреждениях Новосибирска прошла эвакуация из-за сообщений о минировании. Подобные сообщения получают жители Хакасии, Кемерова, Барнаула. Ранее массовая эвакуация проходила в Иркутской области.
В Томске из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из здания Арбитражного суда, школы № 16, в городе перекрывали движение по проспекту Кирова от улицы Кузнецова до Советской. На месте работали полиция, пожарные. 29 января в ряд учреждений региона продолжали поступать электронные письма о минировании. Специалисты подразделений ФСБ и МВД, проверив каждый объект, опровергли эти сообщения. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась. В итоге ни один из «заминированных» объектов на территории СФО не пострадал.
Томск вошел в рейтинг самых толерантных к ЛГБТ городов России. А Новосибирск стал вторым в этом списке
По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market в январе 2019 года, самыми толерантными к ЛГБТ городами России стали: Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва. Томск в данном рейтинге занял 13 место.
Новосибирск тут же подтвердил статус: стало известно что ЛГБТ-активист Булат Барантаев объявил о намерении участвовать в выборах мэра Новосибирска. Кандидат в мэры уже составил программу, в которой пообещал обеспечить горожан общественным транспортом 24 часа в сутки, возможностью добраться из одного конца города в другой за час без пробок.
Мы поговорили с Булатом Барантаевым о его решении избираться в градоначальники, претензиях к нынешнему мэру Анатолию Локтю и гомофобии.
44 вагона в день: повезут ли мусорный пепел в Томск?
Сайт «Активатика» опубликовал статью-расследование «Здесь вам не Швейцария: куда поедет миллион тонн мусорного пепла?». Основное предположение — в Томск. Разбираемся в нашем материале.
В Томской области планируют расселить несколько малонаселенных деревень
Замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков отметил, что органы местного самоуправления нескольких поселков региона вносили предложения по переселению. В ближайшие годы один-два таких населенных пункта, где в сумме живут около 20 семей, переселят в более крупные. По словам замгубернатора, переселение людей из малочисленных поселков должно окупиться за счет исчезновения расходов на их обслуживание. Однако для начала расселения нужно проработать финансирование процесса и получить согласие всех жителей поселка, что может стать проблемой.
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