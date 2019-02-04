Главные новости недели по вeрсии ТВ2

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Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб при пожаре

Вечером 1 февраля на территории томского театра живых кукол «2+Ку» по адресу переулок Южный, 29 произошел пожар. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. При попытке потушить огонь погиб создатель театра Владимир Захаров. Прощание с ним состоится в ближайшее время, точную дату озвучит руководство театра.

Следственный комитет уже начал проверку по факту обнаружения тела при тушении пожара. Основной же причиной возгорания в ведомстве назвали замыкание электропроводки. Также назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, пожаротехническая и генотипическая, опрашиваются очевидцы произошедшего, чтобы окончательно установить личность погибшего, которым, согласно показаниям свидетелей, является Владимир Захаров.

Редакция ТВ2 скорбит вместе с Томском.

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Фото: Антон Харин

Томские власти по-прежнему планируют расторгнуть договор с китайской компанией, вырубающей лес в регионе

Лесозаготовители Томской области не внесли в бюджет более 11 миллионов рублей

Не только «Цзинье» не платила за лес. Томская природоохранная прокуратура нашла у лесозаготовителей региона долги за аренду лесных участков, сообщает пресс-служба ведомства. Сумма, которую не получили федеральный и областной бюджет, достигла более 11 миллионов рублей. Природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила в суд еще пять исков о взыскании задолженности и неустойки за нарушение сроков оплаты. Иски были направлены к компаниям «ТрансСибЛесРесурс», «КФХ «Рассвет», «Аникин и К», «Транссибнеруд» и «Сибирский лес». Четыре заявления суд удовлетворил в полном объеме. Иск к компании «Сибирский лес» находится на рассмотрении.

Сибирь заминировали. Но не по-настоящему

По Сибири прошла волна массовых эвакуаций. 28 января в муниципальных и коммерческих учреждениях Новосибирска прошла эвакуация из-за сообщений о минировании. Подобные сообщения получают жители Хакасии, Кемерова, Барнаула. Ранее массовая эвакуация проходила в Иркутской области.

В Томске из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из здания Арбитражного суда, школы № 16, в городе перекрывали движение по проспекту Кирова от улицы Кузнецова до Советской. На месте работали полиция, пожарные. 29 января в ряд учреждений региона продолжали поступать электронные письма о минировании. Специалисты подразделений ФСБ и МВД, проверив каждый объект, опровергли эти сообщения. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась. В итоге ни один из «заминированных» объектов на территории СФО не пострадал.

Фото: Ринат Мифтахов

Томск вошел в рейтинг самых толерантных к ЛГБТ городов России. А Новосибирск стал вторым в этом списке

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market в январе 2019 года, самыми толерантными к ЛГБТ городами России стали: Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва. Томск в данном рейтинге занял 13 место.

Новосибирск тут же подтвердил статус: стало известно что ЛГБТ-активист Булат Барантаев объявил о намерении участвовать в выборах мэра Новосибирска. Кандидат в мэры уже составил программу, в которой пообещал обеспечить горожан общественным транспортом 24 часа в сутки, возможностью добраться из одного конца города в другой за час без пробок.

Мы поговорили с Булатом Барантаевым о его решении избираться в градоначальники, претензиях к нынешнему мэру Анатолию Локтю и гомофобии.

44 вагона в день: повезут ли мусорный пепел в Томск?

В Томской области планируют расселить несколько малонаселенных деревень