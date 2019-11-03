Главные новости недели: 28 октября - 3 ноября

Новости

«Чистый мир» vs «Спецавтохозяйство»

Руководство САХа — регионального оператора по обращению с мусором в Томске и в Томском районе — попросило убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир». В САХе считают, что деятельность компании нарушает законодательство. Власти региона отметили, что действия компании правомерны. Взамен САХ пообещал установить в тех же местах 300 своих сеток.

В «Чистом мире» подчеркнули, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Компания «Чистый мир» подала заявление в полицию по поводу кражи контейнеров для раздельного сбора мусора.

К 1 ноября из Томска были убраны почти все сетки компании, даже из отдаленных районов — Северный парк, Зеленые горки, Южные ворота.

Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев отмечал, что «если есть возможность сохранить право «Чистого мира» осуществлять раздельное накопление отходов, не нарушая законодательства, то мэрия ее проработает».



Томичи хотят провести пикет в поддержку компании «Чистый мир».

ТВ2 проверило, пустят ли постороннего мужчину в детский сад

31 октября в детскому саду ненецкого города Нарьян-Мар убили шестилетнего ребенка. Представившись родителем одного из воспитанников, в детсад в состоянии опьянения зашел мужчина и ударил спящего мальчика в шею ножом. Ребенок умер на руках у сотрудницы детского сада, а убийцу скрутили охранники и задержали до приезда полиции.

Преступником оказался 36-летний местный житель Денис Позднеев. На допросе он заявил, что убить мальчика его подтолкнули голоса в голове и ребенка он принял за чудовище. В доме Позднеева полицейские нашли записи с расписанием детсада и составом групп. Это говорит о том, что преступление могло быть спланированным. Местный СК возбудил по факту случившегося три уголовных дела: об убийстве малолетнего, о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Редакция ТВ2 решила проверить, как обстоят дела с безопасностью в томских детсадах. Для этого журналист, представившись родителем, попытался зайти в несколько учреждений: два частных и три муниципальных.

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Депутаты приняли бюджет Томской области в первом чтении

Депутаты областной Думы приняли проект бюджета в первом чтении. По словам замгубернатора Александра Феденева, главный финансовый документ формировался в очень тяжелых условиях. Работа над ним еще продолжится — региону предстоит где-то найти деньги на исполнение всех обязательств.

По прогнозу доходы бюджета в 2020 году планируются в объеме 60,9 млрд рублей, расходы — почти 62,4 млрд рублей. Дефицит составит 1,47 млрд рублей. Государственный долг на 1 января 2021 года планируется в объеме 34,56 миллиарда рублей.

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Серьезные аварии в Томске

Еще одно ДТП произошло на проспекте Фрунзе утром 1 ноября. Иномарка сбила трех пешеходов и врезалась в припаркованный автомобиль, который от удара выкатился на дорогу и врезался в автобус. В результате ДТП погибла женщина и пятеро госпитализированы.



В Больнице скорой медицинской помощи остаются семнадцатилетний подросток и двадцатишестилетняя женщина. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Дело Сафронова

В Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело по статье 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его щенка. Данилу обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Водитель подал заявление в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей.

Дело Данилы Сафронова вызвало широкий общественный резонанс. Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова. На 30 октября одна из петиций набрала больше 224 тысяч подписей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования Данилы Сафронова. Также запрос в прокуратуру написали еще несколько человек. Как ранее рассказывало ТВ2, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил расследование по «делу Сафронова» на контроль в центральном аппарате ведомства. В итоге дело было закрыто, так как следователи не нашли в его действиях состава преступления.

Российская кинологическая федерация подарила Даниле Сафронову щенка немецкой овчарки.

Истории недели

Затерянные в Парабели. Год 7528



Любая экспедиция начинается с изучения карты. В этот раз изучение карт практически ничего не дало. Дорога есть, но она на одном берегу, а все населенные пункты на другом. И ни одного моста. Но мы отправились туда, где издавна селились староверы, так что, наверное, это логично. Чем сложнее добраться, тем лучше. Для большинства староверов, учитывая их непростые взаимоотношения с государством, так было всегда.



Читайте историю из цикла Экспедиций ТВ2

Древние сети. Археология



Томскстат сообщал, что на конец 2018 года износ водопроводных сетей в областном центре достиг 91 %, сетей водоотведения — 68 %, электросетей — 35 %, сетей теплоснабжения — 78 %. Те раскопки, которые мы видим ежегодно во время ремонтных работ, все более напоминают археологические. Наши сети – это такой древний и все более древнеющий артефакт.



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