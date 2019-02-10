Глaвные нoвости этой недели по версии ТВ2

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Хроника двухдневной борьбы с аварией на тепловых сетях в Томске

Около полудня 8 февраля в Октябрьском районе Томска произошел прорыв теплотрассы в районе улиц Беринга и Ивана Черных, что привело к затоплению нескольких улиц и отключению ресурсов у потребителей. Тогда 13 домов остались без отопления, и бригады «ТомскРТС» выехали для ликвидации утечки и локализации выполнения аварийно-восстановительных работ. Утром 9 февраля в «ТомскРТС» ТВ2 сообщили, что работы по ликвидации последствий прорыва завершились ночью и все оставшиеся без тепла и воды дома запитаны по основной схеме. Однако позднее ситуация несколько раз менялась. Жильцы домов на улице Ивана Черных № 52, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109 стали сообщать, что остаются без отопления вторые сутки. Оператор УК «Жилфонд», обслуживающей дома, сообщила, что днем на теплотрассе происходили повторные технические нарушения, из-за которых начать подключение домов невозможно до полного их устранения. После 18:00 во все дома в течение двух часов вернулось отопление.

Видео: Роман Чертовских

В Томской области прожиточный минимум стал меньше на 600 рублей

Власти утвердили прожиточный минимум в Томской области за четвертый квартал 2018 года. Он составил 10 595 рублей, что меньше по сравнению с показателем третьего квартала на 584 рубля, сообщается в распоряжении губернатора. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 175 рублей (снизился на 593 рубля), для пенсионеров — 8 512 рублей (снизился на 408 рублей), для детей — 10 828 рублей (стал меньше на 754 рубля). В северных районах области прожиточный минимум составляет 11 546 рублей.

Губернатор Кузбасса отменил выборы в Новокузнецке и Кемерове

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал закон об отмене выборов глав администраций Кемерова и Новокузнецка, сообщает Сибирь.Реалии. В конце января его принял региональный Совет народных депутатов.

Закон будет применяться после окончания полномочий действующих глав администраций городов. Мэрию Кемерова в 2016 году возглавил Илья Середюк, срок его полномочий на этом посту – пять лет. Мэром Новокузнецка также сроком на пять лет в 2018 году был избран Сергей Кузнецов. Он руководит городской администрацией с 2013 года.

Главу департамента лесного хозяйства Томской области заключили под стражу

Кировский районный суд 7 февраля выбрал меру пресечения для главы департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд заключил Малькевича под стражу на два месяца. По версии следствия, подозреваемый обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника. Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей.

Фото: Александр Сакалов

Сына спикера облдумы подозревают в хищении 38 млн при строительстве домов для Росгвардии

Сына спикера Думы Томской области Оксаны Козловской — Михаила Волохова — подозревают в хищении 38 млн руб. при строительстве многоквартирного дома для бойцов Росгвардии. Дом должны были построить в Северске, где дислоцированы ​специальные части Росгвардии по охране СХК. Суд отказал следствию в его аресте, пишет РБК со ссылкой на постановление Кировского районного суда. Следователи управления МВД по ЗАТО предъявили Волохову обвинение в мошенничестве, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК). Сумма контракта составила 188 млн руб.

Суд запретил Волохову выезжать за пределы региона и общаться со свидетелями, за исключением членов семьи и «свидетеля Мякишева С.Ю. по вопросу достройки дома на ул. Ленинградская». В отношении Волохова следствием также было выделено в отдельное производство уголовное дело об отмывании денег.

Умер томский писатель и журналист Вадим Макшеев