Глaвные нoвости этой недели по версии ТВ2
Хроника двухдневной борьбы с аварией на тепловых сетях в Томске
Около полудня 8 февраля в Октябрьском районе Томска произошел прорыв теплотрассы в районе улиц Беринга и Ивана Черных, что привело к затоплению нескольких улиц и отключению ресурсов у потребителей. Тогда 13 домов остались без отопления, и бригады «ТомскРТС» выехали для ликвидации утечки и локализации выполнения аварийно-восстановительных работ. Утром 9 февраля в «ТомскРТС» ТВ2 сообщили, что работы по ликвидации последствий прорыва завершились ночью и все оставшиеся без тепла и воды дома запитаны по основной схеме. Однако позднее ситуация несколько раз менялась. Жильцы домов на улице Ивана Черных № 52, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109 стали сообщать, что остаются без отопления вторые сутки. Оператор УК «Жилфонд», обслуживающей дома, сообщила, что днем на теплотрассе происходили повторные технические нарушения, из-за которых начать подключение домов невозможно до полного их устранения. После 18:00 во все дома в течение двух часов вернулось отопление.
В Томской области прожиточный минимум стал меньше на 600 рублей
Власти утвердили прожиточный минимум в Томской области за четвертый квартал 2018 года. Он составил 10 595 рублей, что меньше по сравнению с показателем третьего квартала на 584 рубля, сообщается в распоряжении губернатора. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 175 рублей (снизился на 593 рубля), для пенсионеров — 8 512 рублей (снизился на 408 рублей), для детей — 10 828 рублей (стал меньше на 754 рубля). В северных районах области прожиточный минимум составляет 11 546 рублей.
Губернатор Кузбасса отменил выборы в Новокузнецке и Кемерове
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал закон об отмене выборов глав администраций Кемерова и Новокузнецка, сообщает Сибирь.Реалии. В конце января его принял региональный Совет народных депутатов.
Закон будет применяться после окончания полномочий действующих глав администраций городов. Мэрию Кемерова в 2016 году возглавил Илья Середюк, срок его полномочий на этом посту – пять лет. Мэром Новокузнецка также сроком на пять лет в 2018 году был избран Сергей Кузнецов. Он руководит городской администрацией с 2013 года.
Главу департамента лесного хозяйства Томской области заключили под стражу
Кировский районный суд 7 февраля выбрал меру пресечения для главы департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд заключил Малькевича под стражу на два месяца. По версии следствия, подозреваемый обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника. Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей.
Сына спикера облдумы подозревают в хищении 38 млн при строительстве домов для Росгвардии
Сына спикера Думы Томской области Оксаны Козловской — Михаила Волохова — подозревают в хищении 38 млн руб. при строительстве многоквартирного дома для бойцов Росгвардии. Дом должны были построить в Северске, где дислоцированы специальные части Росгвардии по охране СХК. Суд отказал следствию в его аресте, пишет РБК со ссылкой на постановление Кировского районного суда. Следователи управления МВД по ЗАТО предъявили Волохову обвинение в мошенничестве, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК). Сумма контракта составила 188 млн руб.
Суд запретил Волохову выезжать за пределы региона и общаться со свидетелями, за исключением членов семьи и «свидетеля Мякишева С.Ю. по вопросу достройки дома на ул. Ленинградская». В отношении Волохова следствием также было выделено в отдельное производство уголовное дело об отмывании денег.
Умер томский писатель и журналист Вадим Макшеев
Ушел из жизни томский писатель и журналист Вадим Макшеев. Ему было 92 года.
Вадим Макшеев родился в Ленинграде, детство провел в Эстонии. В 1941 году семья Макшеевых была арестована. Отца, бывшего офицера Белой армии, отправили в лагерь на Урал, а маму и Вадима с сестрой выслали в Сибирь.
В середине 50-х Вадим Макшеев начал писать прозу. Работал в каргасокской районной газете «Северная правда», затем в томской газете «Красное знамя» в течение пятнадцати лет. Отмечен орденами «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», почетным знаком Союза журналистов России «Честь, достоинство, профессионализм». Являлся членом правления культурно-просветительского фонда им. П. И. Макушина, входил в Совет общества «Мемориал» и в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Томской области.
Редакция ТВ2 приносит искренние соболезнования родным и близким Вадима Николаевича.
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