Главного редактора районной газеты в Иркутской области обвиняют в превышении полномочий

Главного редактора иркутской газеты «Заря» Бориса Вахрамеева обвиняют в превышении должностных полномочий, говорится на сайте региональной прокуратуры. Следствие считает, что он не заплатил муниципалитету Баяндаевского района за платные услуги 195 тысяч рублей.
«Являясь главным редактором МКУ «Редакция газеты «Заря», он опубликовал печатный материал (реклама, объявления, агитационный материал) юридических лиц, кандидатов в депутаты в отсутствие произведенной ими оплаты за проведенную работу», — сообщается на сайте надзорного ведомства.
Редактора «Зари» также обвиняют в растрате бюджетных денег на спартакиаду журналистов, служебные командировки и ремонт редакционного помещения. Связаться с Борисом Вахрамеевым редакции ТВ2 не удалось, и ситуацию для нас прокомментировал один из сотрудников газеты.
Это все ерунда, склока из-за небольшой суммы денег, — рассказал сотрудник газеты. — Ситуация гораздо сложнее и хуже. Газета существует с 1942 года, мы зарабатываем на рекламе и других вещах. Но со временем нас сделали подразделением районной администрации. А траты, в которых главного редактора сейчас обвиняют — ерунда. Спартакиаду для журналистов мы проводили всегда, командировочные никто никому из бюджета не платил. Так что дело шито белыми нитками.
Уголовное дело в отношении главного редактора газеты Бориса Вахрамеева возбудили по статье «превышение должностных полномочий». Санкция статьи — до четырех лет лишения свободы.