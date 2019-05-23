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23 мая,
2019
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Новости

Главного редактора районной газеты в Иркутской области обвиняют в превышении полномочий

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Главного редактора иркутской газеты «Заря» Бориса Вахрамеева обвиняют в превышении должностных полномочий, говорится на сайте региональной прокуратуры. Следствие считает, что он не заплатил муниципалитету Баяндаевского района за платные услуги 195 тысяч рублей. 

Главного редактора районной газеты в Иркутской области обвиняют в превышении полномочий

«Являясь главным редактором МКУ «Редакция газеты «Заря», он опубликовал печатный материал (реклама, объявления, агитационный материал) юридических лиц, кандидатов в депутаты в отсутствие произведенной ими оплаты за проведенную работу», — сообщается на сайте надзорного ведомства. 


Редактора «Зари» также обвиняют в растрате бюджетных денег на спартакиаду журналистов, служебные командировки и ремонт редакционного помещения. Связаться с Борисом Вахрамеевым редакции ТВ2 не удалось, и ситуацию для нас прокомментировал один из сотрудников газеты.

Это все ерунда, склока из-за небольшой суммы денег, — рассказал сотрудник газеты. — Ситуация гораздо сложнее и хуже. Газета существует с 1942 года, мы зарабатываем на рекламе и других вещах. Но со временем нас сделали подразделением районной администрации. А траты, в которых главного редактора сейчас обвиняют — ерунда. Спартакиаду для журналистов мы проводили всегда, командировочные никто никому из бюджета не платил. Так что дело шито белыми нитками.

Уголовное дело в отношении главного редактора газеты Бориса Вахрамеева возбудили по статье «превышение должностных полномочий». Санкция статьи — до четырех лет лишения свободы. 

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