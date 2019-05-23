Главного редактора районной газеты в Иркутской области обвиняют в превышении полномочий

Главного редактора иркутской газеты «Заря» Бориса Вахрамеева обвиняют в превышении должностных полномочий, говорится на сайте региональной прокуратуры. Следствие считает, что он не заплатил муниципалитету Баяндаевского района за платные услуги 195 тысяч рублей.

«Являясь главным редактором МКУ «Редакция газеты «Заря», он опубликовал печатный материал (реклама, объявления, агитационный материал) юридических лиц, кандидатов в депутаты в отсутствие произведенной ими оплаты за проведенную работу», — сообщается на сайте надзорного ведомства.





Редактора «Зари» также обвиняют в растрате бюджетных денег на спартакиаду журналистов, служебные командировки и ремонт редакционного помещения. Связаться с Борисом Вахрамеевым редакции ТВ2 не удалось, и ситуацию для нас прокомментировал один из сотрудников газеты.