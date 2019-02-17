Главное за прошедшую неделю по версии ТВ2

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. За документ проголосовали 334 депутата, против — 47. Глава профильного комитета по информационной политике Леонид Левин в своем выступлении отметил, что некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать ко второму чтению. Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме «Единой России». В числе прочих за законопроет проголосовала и депутат от Томской области Татьяна Соломатина.

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ФК «Томь» полностью выплатил долги

ФК «Томь» погасил более 186 миллионов рублей долга, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов. Ранее в отношении футбольного клуба возбудили более 500 исполнительных производств. Семь млн рублей ушло на задолженность по заработной плате, 135,5 млн рублей поступило в госбюджет, а еще 27 млн рублей получили различные юрлица. Также с клуба взыскали 16,5 млн рублей исполнительского сбора. После оплаты долгов приставы сняли аресты с имущества «Томи» и ограничения по распоряжению этим имуществом.

Медведев принял постановление о создании территории опережающего развития в Северске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании 14 территорий опережающего развития в регионах страны, в том числе и в Северске. Согласно постановлению на сайте правительства РФ, создание ТОР «Северск» будет финансироваться за счет внебюджетных источников. Этот статус позволит способствовать развитию города, созданию более 1500 рабочих мест, привлечению более 12 миллиардов рублей инвестиций.

Минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития составляет десять миллионов рублей в течение трех лет. Финансовое обеспечение в 2019-2020 годах за счет бюджетов Томской области и Северска составит не менее 87,6 миллиона рублей.

Два человека погибли при взрыве газа в Красноярске

Бытовой газ взорвался в одной из квартир трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. Под завалами найдены тела двух погибших.

Ранее сообщалось, что 14 февраля в 21:10 по красноярскому времени в одном из районов города в результате хлопка бытового газа в одной из квартир жилого трехэтажного дома произошло обрушение шести квартир с первого по третий этажи. Газовый баллон принадлежал одному из жильцов и был размещен на 2 этаже здания. Сам дом не был газифицирован. Также сообщалось, что из дома спасли 12 человек, двое из которых дети.

В разборе завалов участвовали 193 человека и 43 единицы техники. Как сообщала телекомпания ТВК6, красноярские следователи начали проверку по факту взрыва газа. Специалисты провели опрос очевидцев, чтобы установить точную причину происшествия.

Фото: vk.com/vatalend

Облздрав: «Томской области нужна больница для онкобольных детей»

Из-за отсутствия в Томской области детской многопрофильной больницы онкобольные дети не могут получить специализированное лечение. Об этом на пресс-конференции рассказала детский онколог департамента здравоохранения Томской области Инна Гербек. Врач также добавила, что в Томской области развито лечение детской онкологии с помощью химиотерапии, но на хирургическое лечение детей приходится отправлять в федеральные центры. Эти центры, по словам врача, не могут работать на всю страну. Поэтому в регионе нужно развивать специализированную медицинскую помощь. Главный педиатр департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина согласна с необходимостью строительства детской больницы. Но в данный момент регион ее построить не в силах.

При этом на финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в Томской области до 2024 года планируют потратить 26,9 миллиардов рублей. Среди направлений проекта есть и «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Цель проекта, по информации на сайте Росздравнадзора, — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Светлана Прокопьева: «В России сжимается остаток свободы. Вот сейчас дошло до меня»

Шестого февраля в псковской квартире журналистки Светланы Прокопьевой начались обыски в рамках дела об «оправдании терроризма». Поводом для возбуждения уголовного дела стал выпуск авторского материала журналистки «Репрессии для государства», где она озвучила свою позицию о причинах теракта в Архангельске. Светлана предположила, что поступок молодого человека, который взорвал себя на входе в здание ФСБ, мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима. Сотрудники Роскомнадзора заявили, что позиция Прокопьевой формирует положительное отношение к террору. Редакция «Эха Москвы в Пскове» получила штраф в 150 тысяч рублей — суд решил, что радиостанция виновна в преступлении по статье «Производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм». Штраф в 200 тысяч рублей суд назначил и изданию «Псковская лента новостей», опубликовавшему текстовую версию эфира с выступлением Светланы Прокопьевой. Профсоюз журналистов и работников СМИ России начал сбор подписей в поддержку Светланы Прокопьевой.

Мы поговорили со Светланой Прокопьевой о гражданской позиции, журналистике и свободе слова.

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