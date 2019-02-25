Главное за эту неделю: версия ТВ2

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Россию поделили на 12 макрорегионов. Томская область в Южно-Сибирском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Стратегии пространственного развития до 2025 года, сообщается на сайте Правительства. Документ был разработан Минэкономразвития и предполагает формирование 12-ти макрорегионов на территории РФ. В распоряжении, подписанном премьером 13 февраля, говорится, что «стратегия представляет собой документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания по территориальному принципу» и направлена на «сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей». Томская область вошла в Южно-Сибирский макрорегион вместе с Республикой Алтай, Алтайским краем, Кемеровской, Новосибирской, Омской областями.

Целью стратегии пространственного развития является ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности, а в ее задачи входит пространственное развитие в рамках специализации каждого из субъектов страны. Ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло выступал против разделения Сибири. По его мнению, разделение СФО на три части — Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный макрорегионы — лишь ослабит интеграцию уже начатых межрегиональных процессов и негативно скажется на развитии.



В новосибирской клинике Мешалкина прошли обыски, замдиректора Евгений Покушалов отправлен в СИЗО

Оперативные действия в клинике Мешалкина начались утром 20 февраля. Об этом сообщал Тайге.инфо источник в медучреждении. В МВД по Новосибирской области информацию об обысках не подтверждали. Пресс-центр медучреждения отказался прокомментировать ситуацию. 22 февраля стало известно, что решением суда замдиректора новосибирской клиники Мешалкина кардиолога Евгения Покушалова, подозреваемого в мошенничестве, отправили в СИЗО до 19 апреля. В качестве аргументов к аресту Покушалова привели информацию о недвижимости в США и загранпаспорте, с помощью которого, по версии следствия, он мог скрыться. Суд решил, что Покушалов может негативно воздействовать на участников дела.

Дело о мошенничестве и легализации средств в клинике Мешалкина завела ФСБ. Через день кардиолога Покушалова задержали на рабочем месте. Речь шла об ущербе в 1,3 млн рублей. Кроме замдиректора клиники фигурантами дела стали также совладельцы ООО «Фаворит» Евгений Первушин и Александр Сорокин. Судебное заседание по мере пресечения прошло в закрытом режиме. Однако, известно, что среди материалов дела есть документы о закупке кардиостимуляторов, предоставленные региональным управлением ФАС России. Адвокат Евгения Покушалова Лариса Шихалева сообщила Тайге. Инфо, что с материалами дела ей удалось ознакомиться лишь 22 февраля перед самым началом суда. Следствие основывалось на показаниях бухгалтеров сторонних компаний-поставщиков, а сам замдиректора не имеет никакого отношения непосредственно к закупкам.



Фото: wikipedia.org

Томская область опустилась в рейтинге качества жизни российских регионов

Большинство сибирских регионов в 2018 году ухудшили свои позиции во всероссийском рейтинге качества жизни. На первом месте по-прежнему находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости». Томская область в этом списке находится на 51 месте (что на три позиции ниже, чем в 2017 году). В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область и Ханты-Мансийский автономный округ.



В Сибири самый высокий уровень жизни, по мнению авторов, оказался в Новосибирской области. Регион занял 24 место, поднявшись на две позиции. Также позиции улучшили Кемеровская и Иркутская области, поднявшись с 56 на 54 и с 69 на 68 строчку, соответственно.



«Томскводоканал» вложит 143 млн рублей в модернизацию сетей Каштака

«Томскводоканал» в марте 2019 года начнет модернизацию насосной станции на улице Кирпичной, обеспечивающей водой северную часть города (Октябрьский и часть Ленинского районов). Также компания планирует перекладку участка магистрального водопровода. Работы пройдут в рамках инвестиционной программы компании и оцениваются в 143 млн рублей. По данным пресс-службы, «Томскводоканал» уже приобрел оборудование для модернизации станции по улице Кирпичной. Это два насосных агрегата с высоковольтными электродвигателями Siemens, снабженными частотными преобразователями. Оборудование сменит российское, установленное на станции в 80-х годах, то есть с момента ее запуска в работу. Новые агрегаты призваны улучшить гидравлические характеристики системы регулирования потоков на выходе со станции: в направлении Каштаков, а также Иркутского тракта.



Источник финансирования проекта – плата за техническое присоединение. Однако «Томскводоканал» начал его реализацию за счет собственных и привлеченных средств.



Путин дал губернатору Томской области Жвачкину срок до лета на решение вопроса о границах исторического поселения

Владимир Путин поручил руководству Томской области провести мероприятия для обеспечения сохранности объектов культуры, сообщается в документе на сайте Кремля. Отчитаться о проделанной работе ответственные губернатор Томской области Сергей Жвачкин и министр культуры Владимир Мединский должны до 31 мая 2019 года.



Проблема с границами исторического поселения Томска обнаружилась в 2016 году, когда губернатор Сергей Жвачкин решил реализовать в Томске «надчеловеческий проект» «Томские набережные». При разработке этого проекта проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения федерального значения, который был присвоен городу еще в далеком 1990 году, когда границы исторического поселения не были определены.



22 млн рублей направят на проекты капремонта БКЗ и театра Драмы