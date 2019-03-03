Главное за эту неделю по версии ТВ2

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Власти Томской области расторгли договор с китайским арендатором леса

Областной департамент лесного хозяйства подписал ряд соглашений о расторжении договоров аренды лесных участков с ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье» по обращению китайской компании. «Цзинье» работала в регионе с декабря 2017 года, когда выиграла аренду 137 тысяч га томского леса на 49 лет за 1,26 млрд рублей.

В декабре 2018 года стало известно, что «Цзинье» не заплатила вовремя деньги за аренду. Началась процедура расторжения договора. В конце января компания заплатила долги в размере 706 тысяч рублей, но департамент лесного хозяйства продолжил работу по расторжению договора в связи с неисполнением компанией обязательств. 25 января прокуратура обратилась в суд с заявлением о расторжении договоров аренды лесных участков, заключенных между «Цзинье» и департаментом лесного хозяйства Томской области. 29 января прокуратура направила иск о принятии обеспечительных мер в отношении компании. Арбитражный суд согласился с позицией прокуратуры. Решение суда о запрете рубки леса на арендованных участках подлежит немедленному исполнению.

Кузбасские полицейские завели уголовное дело из-за черного снега

В нескольких городах на юге Кемеровской области выпал черный снег. Полиция завела уголовное дело из-за загрязнения атмосферы Кузбасса.В МВД Кемеровской области заявили, что проверка регионального центра гигиены и эпидемиологии установила превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе более чем в два раза.

Черный снег выпадал в Прокопьевске, Киселевске и Новокузнецке. Прокуратура начала проверку сообщений о выбросах на угольной фабрике «Прокопьевская», а вице-губернатор Кузбасса заявил, что причиной загрязнения могли стать котельные или автомобили.

Заммэра Томска Анну Подгорную обвинили злоупотреблении полномочиями. Суд отправил ее под домашний арест

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий заммэра Томска Анной Подгорной.

По мнению следствия, Подгорная, официально находившаяся в отпуске, от имени своей матери обратилась в департамент архитектуры и градостроительства, который и возглавляла, с просьбой выдать разрешение на земельный участок для прокладки газопровода к дому в поселке Радиоцентр, где они и проживали. С помощью своего заместителя Ольги Кузнецовой, не имея специальных разрешений, организовала оформление земельного участка под строительство газопровода к своему дому, который проходил через земли особо охраняемой природной территории. В итоге был построен газопровод протяженностью 906 метров, который шел до дома, в котором проживала чиновница со своей матерью. Дом был оформлен на мать Подгорной, и заммэра не вносила сведения о его наличии в декларации о доходах.

В мэрии, а также по месту жительства вице-мэра прошли обыски. По словам мэра города Ивана Кляйна, после обысков Подгорной стало плохо, ей вызывали «скорую». Также Кляйн сообщил, что деятельность Анны Подгорной проверяла комиссия городской администрации и конфликта интересов не обнаружила.

28 февраля Подгорную задержали. Спустя день следственный комитет сообщил, что вице-мэр признала свою вину. 2 марта решением Советского районного суда заммэра была отправлена под домашний арест сроком на два месяца.

Стало известно, кто станет новым ректором томского Политеха

Наблюдательный совет ТПУ одобрил кандидатуру директора Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Мехмана Юсубова на пост ректора Национального исследовательского политехнического университета. Юсубов – доктор химических наук, профессор, в 1985 году окончил химико-технологический факультет Томского политехнического института (ТПУ) по специальности «Химическая технология и биологически активные соединения».

Защитил кандидатскую диссертацию «Новые окисляющие реагенты на основе диметилсульфоксида в синтезе ароматических 1,2-дикетонов и бис-1,2-дикетонов». В ученой степени кандидата химических наук утвержден в 1991 году. Ученое звание профессора присвоено в 2001 году.

Мехман Юсубов является родным братом председателя облизбиркома Эльмана Юсубова. На томских форумах о Мехмане Сулеймановиче отзываются неплохо. Ему 57 лет, у него две дочери Лейла и Эльмира.

Томским активистам отказали в иске об отмене выборов в области

Томский областной суд отказал активистам штаба Навального в иске, в котором требовали признать незаконным закон об отмене выборов в Томской области. Соответствующий иск, поданный Анной Ворошиловой, начали рассматривать в Томском областном суде 25 февраля. Решение об отклонении иска суд вынес 28 февраля. В качестве ответчиков выступали представители облдумы, в качестве заинтересованного лица исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» Наталья Лиманская.

25 декабря 2018 года депутаты областной Думы под руководством Оксаны Козловской приняли сразу в двух чтениях поправки в закон «О формировании органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». Теперь глав в районах Томской области будут выбирать не жители, а местные думы по представлению конкурсной комиссии. Прямые выборы главы муниципалитета сохранятся только в Томске. Из присутствовавших депутатов «за» проголосовали 25 человек, «против» — девять.

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Истории недели

Вера Ганзя: Путин дал нам поручения, но не сказал, где взять денег

Вера Ганзя — в прошлом учитель истории и обществознания, а ныне депутат Госдумы от Новосибирской и Томской областей. В Сети ее знают и как депутата, который пожаловался на свою зарплату, и как депутата, который не поддержал законы о повышении НДС, пенсионного возраста и обособлении российского интернета. Она предлагала отдать деньги, которые выделяют Росгвардии, на повышение детских пособий, выступала за отмену транспортного налога и просила выделить дополнительные деньги на науку и метро. Редакция ТВ2 встретилась с депутатом и поговорила о выборах, положении регионов и критике власти.

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