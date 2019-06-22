Глава УМВД России по Томской области Александр Будник покинул пост

Глава томской полиции покинул свой пост. Информация об Александре Буднике удалена из раздела «Руководство» на сайте УМВД по Томской области. Временно исполняет обязанности начальника УМВД Петр Шмер.





По информации из открытых источников, Александр Иванович Будник родился 1 февраля 1966 года в Брянской области. На службу в органах внутренних дел поступил в октябре 1991 года на должность милиционера. В 1994 году назначен на должность оперуполномоченного УВД Ямало-Ненецкого автономного округа. Работал в службе по борьбе с экономическими преступлениями, уголовном розыске.





В 2005 году назначен начальником отдела уголовного розыска УВД Брянской области. В 2006 году переведен на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска Заволжского РОВД г. Ярославля, в 2007 году назначен начальником криминальной милиции Ярославского РОВД. В 2010 году назначен начальником Тутаевского ГОВД, а в ноябре 2011 года – начальником УМВД России по г. Ярославлю. В сентябре 2013 г. назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Ярославской области – начальника полиции.





На пост главы УМВД по Томской области Александр Будник был назначен 1 ноября 2016 года, после того как предыдущий глава Игорь Митрофанов ушел на пенсию. В настоящий момент Игорь Митрофанов является фигурантом нескольких уголовных дел





В 2018 году Указом Президента Российской Федерации Александру Буднику присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».





Ранее сообщалось, глава полиции Томской области Александр Будник понизил в звании своего подчиненного за то, что тот не встретил его у входа в районом отделении МВД. Полковник якобы приехал с внезапной проверкой и был крайне недоволен, что к нему никто не вышел.



