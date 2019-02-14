Глава «ТомскРТС»: Возбуждение уголовного дела после аварии на теплотрассе — норма
Сергей Панасюк выразил свое мнение о возбуждении уголовного дела после прорыва на теплотрассе в Октябрьском районе. По его словам, такая реакция на событие является нормальной.
Напомним, СК 11 февраля возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей, после аварии на теплотрассе на улице Ивана Черных.
«Абсолютно нормальная реакция. Деятельность «ТомскРТС» носит социально-значимый характер, всегда находится под пристальным взглядом всех надзорных органов. Для примера приведу, в 2018 году у нас было более 200 всевозможных проверок. Поэтому это абсолютно нормально, государство должно понимать, что же происходит в целом, для того чтобы чувствовать ситуацию», — рассказал Сергей Панасюк журналистам на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что участок сети, на котором произошел прорыв, летом прошел все положенные гидравлические испытания, однако не справился с морозами.
«Опять же хочу прояснить: участок сети, на котором произошло повреждение, старше 20 лет. Как вы знаете, в летний период времени мы испытываем сети гидравликой, давим сети на 1,25 рабочего давления. Сейчас же более двух недель держались серьезные морозы, когда сеть работала под очень высокой нагрузкой, в том числе температурной. Потому что температура со станции выходит более 100 градусов, для теплосети это испытание. С учетом того, что мы работаем на пределе возможностей, это в том числе и износ, зачастую такие случаи происходят. Где тонко, там и рвется. И если бы на сегодняшний день мы были в нормативе эксплуатации сетей, износ был бы нормативным, таких случаев быть категорически не должно. Со своей стороны этот участок был подвержен в том числе гидравлическим испытаниям и прошел их, но вот температурное испытание под высокой нагрузкой, к сожалению, он не выдержал», — сказал Панасюк.
Глава «ТомскРТС» добавил, что считает слаженной работу ремонтных бригад, управляющих компаний и районной администрации.
«Обратите внимание, при достаточно низких температурах провели все необходимые переключения, ни один дом не остался в конечном итоге без тепла, в дни, пока шли ремонтные работы, была обеспечена циркуляция, мы ничего не переморозили и не разморозили», — подытожил Сергей Панасюк.
По его словам, сейчас еще сохраняются дефекты в работе теплосети на Ивана Черных, там проводятся дополнительные мероприятия для минимизации отключений. Устранить все недостатки работы компания планирует в ближайшее потепление.
Напомним, прорыв трубы теплосети с выходом горячей воды на поверхность случился 8 февраля на участке местности, расположенном между домами № 48 и № 109/1 по улице Ивана Черных в Томске. Из-за аварии без тепла остались 13 жилых домов. В субботу утром в «ТомскРТС» ТВ2 сообщили, что работы по ликвидации последствий прорыва завершились ночью, все оставшиеся без тепла и воды дома запитаны по основной схеме. Однако позднее произошел еще один прорыв на другом участке той же сети.
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