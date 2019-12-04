Глава томского НИИ микрохирургии выступил в программе Елены Малышевой

Директор томского НИИ микрохирургии Владимир Байтингер выступил в программе Елены Малышевой «Жить здорово!» . Профессор рассказал об уникальном методе лечения лимфатических отеков, который практикуют в Томске.

Лимфедема, лимфатический отек или слоновость — распространенное заболевание. Наиболее часто им страдают женщины, перенесшие операцию по удалению молочной железы из-за рака груди. В томском НИИ микрохирургии лимфедему лечат уникальным и эффективным методом.

Особенность этой технологии состоит в следующем: мы шунтируем лимфу, которая скапливается в лимфатических сосудах, в венозное русло, — рассказал Владимир Байтингер. — Особенность в том, что шунтируем на уровне венул. Венулы — это примерно двести микрон, то, что после капиллярного русла. И эти шунты работают на дыхание: пока человек дышит, они работают.

В программе также выступили две пациентки профессора Байтингера. Одна из них обратилась в НИИ микрохирургии с лимфедемой 20-летней давности. Из-за отека женщина не могла даже надеть туфлю на ногу, однако после четырех лет лечения проблему отчасти удалось решить. Чтобы вылечить ногу полностью, пациентке нужно будет провести еще около 20 операций.





«Если стали появляться лимфатические отеки после рака или еще каких-то вмешательств, надо ехать сразу. Можно вот так сказать коротко: Томск, институт микрохирургии. Девчонки, вам здоровья», — резюмировала Елена Малышева.





Посмотреть полный выпуск передачи «Жить здорово!» можно по этой ссылке. Часть выпуска, посвященная лечению лимфедемы в НИИ микрохирургии, начинается на 11:37.