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13 сентября,
2019
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Глава СКР Бастрыкин поставил «дело Сафронова» на контроль в центральном аппарате

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил расследование по «делу Сафронова» на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причиненного ему ущерба на сумму 14 тысяч рублей, – говорится в сообщении на сайте ведомства. – Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Данила Сафронов
Данила Сафронов

Как ранее рассказывало ТВ2, в Томске на 16-летнего подростка Данилу Сафронова завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его щенка. Сейчас Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.


Водитель подал заявление в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Кроме этого, несовершеннолетний владелец собаки якобы «угрожал убить водителя».  Даниле грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года.


12 сентября в мировом суде Ленинского района состоялось предварительное слушание уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ над 16-летним подростком, обвиняемом в умышленном повреждении чужого имущества. Суд отправил дело на прокурорскую проверку.


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