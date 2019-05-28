Глава Счетной палаты рассказал о нарушениях в работе мэрии Томска в 2018 году

Счетная палата Томска в 2018 году выявила нарушения на 1,7 миллиарда рублей. Эти данные озвучил глава органа Владимир Литвиненко в ходе собрания городской думы.

Владимир Литвиненко в ходе выступления отметил повышение качества бухучета, так, нарушения в этой сфере снизились на 26 % по сравнению с прошлым годом. Однако аудиторы обнаружили нарушения на сумму в 1,1 млрд рублей. Больше всего нарушений было выявлено в департаменте городского хозяйства — на сумму в 894,2 млн рублей.





«Второй положительный фактор — это снижение нарушений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств. В 2018 году они составили менее 1 млн рублей и были допущены администрацией Советского района. Также более чем в два раза снизились неэффективные расходы. В этом случае практически треть неэффективных расходов допущена департаментом дорожной деятельности — 7,2 млн рублей. Основные причины допущения неэффективных расходов стали уже системными в связи с отсутствием надлежащего планирования работ. Приведу один пример — так, при благоустройстве сквера Ворошилова была произведена подрезка 80 деревьев, которые через полгода были снесены ввиду их аварийности. Сохраняется проблема при ремонте объектов дорожной сети, высока доля ямочных работ, имеющих высокую степень разрушения. Такого ремонта едва хватает на год», — рассказал Владимир Литвиненко.





По его словам, свыше трех миллионов рублей неэффективно потратили на решение проблемы расселения из аварийного жилья.





«Другим нарушением, которое из года в год растет, является нарушение в сфере закупок. Если в 2017 году эта группа нарушений составила 104 млн рублей, то в 2018 году выросла до 271 млн рублей. То есть более, чем в два раза. Так, при заключении 47 контрактов департаментом дорожной деятельности были специально выделены небольшие объекты стоимостью до 100 тысяч рублей, при этом все контракты в отношении аналогичных видов работ заключались с одним и тем же исполнителем. Это свидетельствует об умышленном дроблении закупок», — рассказывает Литвиненко.





Он добавил, что в рамках реализации муниципальных программ также неправомерно были потрачены 13 млн рублей. Так, наибольшую сумму — порядка 6,5 млн рублей — по словам главы Счетной палаты города, потратили в рамках реализации программ по благоустройству. На развитие образования неправомерно потратили 1,4 млн рублей, улучшение жилищных условий — 1 млн рублей, сохранение деревянного зодчества — 600 тысяч.





«Так, выявлены несоответствия толщины уложенного асфальта на объектах Коммунальный мост, переулок Ботанический, Чекистский тракт. Установлены случаи приемки работ, проведенных с нарушениями технологии, к примеру, в поселке Светлом», — привел пример Литвиненко.





В свою очередь заммэра по экономическому развитию Михаил Ратнер отметил, что озвученные в ходе доклада нарушения носят внесистемный характер. Он подчеркнул, что ответственные сотрудники получили взыскания за обнаруженные нарушения, а администрация стремится распоряжаться деньгами максимально эффективно.