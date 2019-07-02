Глава Красноярского края обвинил жительницу подтопленного Канска в желании «качнуть права»

Красноярский губернатор Александр Усс обвинил жительницу подтопленного Канска в желании «качнуть права». От подтопления в городе пострадал 361 человек.

Видео встречи губернатора с жителями подтопленного Канска опубликовал телеграм-канал Стрелка . На нем Александр Усс уходит от прямого ответа о реконструкции дороги и призывает горожан сначала «преодолеть ситуацию, а потом говорить об асфальте».

Что вы мне хотите сказать? Вы мне что, права хотите качнуть? — ответил Усс на вопрос жительницы Канска о возможном размытии дороги. — Я вам тоже сейчас могу качнуть! Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все. Если дорогу размоет – значит, ее восстановят.

Также глава региона призывал собравшихся быть спокойнее, а одному из мужчин «поправил воротничок» на футболке.





По информации регионального управления МЧС, подтопленными в Канске остаются 137 придомовых участков, где проживает 361 человек, из них 53 — дети. Также вода подтопила 238 дачных участка.





Канские спасатели наблюдают за изменениями уровня воды в реке Кан. Сейчас он упал на 16 сантиметров и составляет 425 сантиметров.