Глава Красноярского края обвинил жительницу подтопленного Канска в желании «качнуть права»

Красноярский губернатор Александр Усс обвинил жительницу подтопленного Канска в желании «качнуть права». От подтопления в городе пострадал 361 человек.
Видео встречи губернатора с жителями подтопленного Канска опубликовал телеграм-канал Стрелка. На нем Александр Усс уходит от прямого ответа о реконструкции дороги и призывает горожан сначала «преодолеть ситуацию, а потом говорить об асфальте».
Также глава региона призывал собравшихся быть спокойнее, а одному из мужчин «поправил воротничок» на футболке.
По информации регионального управления МЧС, подтопленными в Канске остаются 137 придомовых участков, где проживает 361 человек, из них 53 — дети. Также вода подтопила 238 дачных участка.
Канские спасатели наблюдают за изменениями уровня воды в реке Кан. Сейчас он упал на 16 сантиметров и составляет 425 сантиметров.