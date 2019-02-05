Глава департамента лесного хозяйства задержан по подозрению в коррупции

«По предварительным данным, подозреваемый в период с сентября 2016 года по август 2017-го, действуя в интересах коммерческой организации, с руководством которой он находился в дружественных отношениях, обеспечил заключение между департаментом лесного хозяйства и данной организацией трех госконтрактов на общую сумму чуть менее 258 миллионов рублей», — говорится в сообщении.





По информации ведомства, Михаил Малькевич знал, что данная организация, которая получила контракт, не имеет возможности самостоятельно выполнить работы и не будет их выполнять, а заключит договоры субподряда с другой коммерческой организацией по более низкой стоимости, что впоследствии и было сделано.





«Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей. Тем самым бюджету Томской области был причинен значительный материальный ущерб», — отмечают в Следственном комитете.





Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по делу. Проведены обыски по месту жительства подозреваемого и на его рабочем месте, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.





Данное дело связано с проведением мероприятий по борьбе с шелкопрядом. Напомним, в 2016 году на территории Томской области объявили карантин из-за массового распространения гусениц шелкопряда. В облдепартаменте лесного хозяйства пояснили, что работы по борьбе могут начаться только весной 2017 года. Тогда из областного бюджета было выделено 50 миллионов рублей, 257,7 миллиона направили из резервного фонда правительства РФ, а из средств Рослесхоза — 100 миллионов.





В апреле 2017 года режим ЧС из-за нашествия сибирского шелкопряда ввели на территории Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского и Чаинского районов. Активисты ОНФ предлагали ввести режим ЧС еще в феврале того же года, но замгубернатора Андрей Кнорр тогда инициативу не одобрил.





В августе 2018 года Томское управление ФАС после проверок транспортной прокуратуры возбудило на департамент лесного хозяйства дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольщиков, чиновники департамента лесного хозяйства безосновательно ввели режим ЧС, благодаря чему смогли заключить три контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой «Региональная транспортная компания» минуя процедуру торгов.





Добавим, что в начале 2019 года Счетная палата отметила недостаточную эффективность государственных мер по защите лесов. Ведомство раскритиковало то, как Томская область боролась с нашествием шелкопряда в 2016-2017 годах.

