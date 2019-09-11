Глава Бурятии поблагодарил ОМОН за «сдержанные и профессиональные» действия при задержаниях

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Глава региона Алексей Цыденов записал видеообращение на котором рассказывает, что сам находится за пределами Бурятии и призывает участников стихийного митинга, который начался на главной плрщади Улан-Удэ 9 сентября, «с уважением относиться» к выбору большинства горожан. А также поблагодарил полицию за «сдержанные и профессиональные» действия.

«К сожалению, сейчас не очень спокойно на площади Советов. Хотел бы сказать, что выборы прошли, жители города сделади свой выбор, проголосовали. <...> Считаю правильным, если все кандидаты, шедшие на выборы, будут с уважением относится к выбору горожан (видимо, речь идет о сенаторе от КПРФ Вячеславе Мархаеве, который участвовал в выборах мэра и простестах на площади — прим. ред.). Требовать уважения нужно не только к себе, но и проявлять его к другим. Я говорил и еще раз скажу, что у разных кандидатов были разные предложения, их так или иначе поддержали жители города. И мы с вами будем их учитывать, все предложения жителей города для нас важны. <...> Хочу обратиться к тем, кто сегодня призывает кого-то на площадь: не подставляйте тех, кто сегодня вам доверяет. Не призывайте людей к нарушению закона, все вопросы можно решить, но только в рамках открытого диалога. Хотел бы отдельно поблагодарить нашу полицию и Росгвардию за сдержанные и профессиональные действия, и еще раз сказать, что я открыт для диалога. И все мы можем решить только вместе и дружно, так наша республика будет развиваться и двигаться вперед», — говорит Алексей Цыденов в видеообращении.

Ранее мы сообщали, что стихийный митинг в Улан-Удэ начался вечером 9 сентября. В начале люди собрались с требованиями освободить сторонников шамана, который идет в Москву «изгонять Путина». На площади Советов собрались по разным оценкам около 100 человек. Позже зазвучали политические лозунги и люди стали требовать отмены результатов выборов мэра, говорить о фальсификациях. Среди них и сенатор от КПРФ Вячеслав Мархаев, который тоже участвовал в выборах мэра Улан-Удэ и занял второе место.

Утром 10 сентября на площади оставались десятки человек, среди них депутат Народного Хурала Баир Цыренов, на которого напали неизвестные, но участникам митинга удалось его отбить. Он заявил, что не покинет площадь, пока к митингующим не выйдут власти и глава региона Алексей Цыденов. Его просьбы проигнорировали. Полиция оттесняла людей с площади.

Утром 10 сентября на площади оставались десятки человек, среди них депутат Народного Хурала Баир Цыренов, на которого напали неизвестные, но участникам митинга удалось его отбить. Он заявил, что не покинет площадь, пока к митингующим не выйдут власти и глава региона Алексей Цыденов. Его просьбы проигнорировали. Полиция оттесняла людей с площади.

Днем 10 сентября на акцию вернулся сенатор от КПРФ Мархаев. К вечеру протестующих начал жестко задерживать ОМОН и, как сообщили участники, неизвестные в масках с топориками, они разбили окна в машине и задержали депутата Цыренова, а также блогера Дмитрия Баирова, которого считают неформальным лидером протеста, и еще двоих человек. В этот день на площади глушилась сотовая связь. Вечером протестующие требовали освободить Баирова и Цыренова.

Как стало известно позже, один из главных источников информации, городской паблик «Весь Улан-Удэ» удалил все видеозаписи протестов. Другие паблики сохранили контент.

Как пишет Тайга.инфо, бурятский уполномоченный по правам человека встретилась с задержанными Баиром Цыреновым и Алексеем Ихиритовым.

«Заявления он (Ихиритов — прим. ред.) не писал нам, сообщил ряд жалоб, проверку по которым мы будем проводить. С еще одним задержанным Баировым мы будем встречаться завтра утром, он находится в БСМП (больнице скорой медицинской помощи — прим. Тайги. инфо). Хочу отметить, что у Цыренова и Ихиритова есть адвокаты, с адвокатом Цыренова Баира, мы в режиме телефонной связи. Сейчас буду звонить Красовскому Леонтию, так как обещала гражданам всю информацию передавать им через него», — приводит слова Жамбаловой «Новая Бурятия».