Гимназия «Томь» объявляет набор учащихся в 1-11 классы. Гимназия «Томь» — не просто школа. Это уютный, родной дом, в котором не только учатся, а постигают сложнейшую из наук — науку жизни. Учеников ждут расширенные курсы литературы, русского языка, математики, физики, истории, индивидуально профильные учебные планы в старшей школе, группа подготовки к школе.
Гимназия «Томь» проводит обучение детей с 1994 года и является одной из лучших языковых школ Томска. Гимназия имеет комфортные учебные аудитории, современный компьютерный класс, хорошую библиотеку, квалифицированный учительский коллектив — все для успешного развития способностей ребенка.
Школьные годы для каждого человека — важный и интересный жизненный этап, от успешного прохождения которого во многом зависит будущее ребенка. Гимназия «Томь» предлагает востребованную современными родителями услугу «Школа полного дня». Педагоги учат гимназистов ценить свое время и уметь его организовывать. После выполнения домашнего задания ребята с удовольствием занимаются в центрах дополнительного образования, репетиционном, олимпиадном центрах, углубленно изучают иностранные языки, участвуют в театральных постановках, самостоятельно готовят декорации и героев для кукольного театра, занимаются танцами и хореографией, рисованием и музыкой.
Ученики гимназии увлечены созданием мультипликации. Под руководством педагога они сочиняют истории, создают героев в технике оригами и снимают фильмы. Герои изучают математику, объясняют правила действия с числами, решают задачи.
Гимназия идет в ногу со временем и применяет в работе такие уникальные методики развития мышления, памяти и логики, как ментальная арифметика, скорочтение и каллиграфия.
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса. Школьная жизнь — настоящее чудо. Учитесь с нами!
Контактная информация:
Юридический адрес:
ЧОУ Гимназия «Томь»
634041, г. Томск, ул. Карташова, 68/1
E-mail: office@gymn.tom.ru, helena@gymn.tom.ru
Телефон: 8 (3822) 43-03-34
http://гимназия-томь.рф/
https://vk.com/club309257
https://www.instagram.com/gimnasium_tom/
На правах рекламы