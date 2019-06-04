Гимназия «Томь» объявляет набор учащихся в 1-11 классы. Гимназия «Томь» — не просто школа. Это уютный, родной дом, в котором не только учатся, а постигают сложнейшую из наук — науку жизни. Учеников ждут расширенные курсы литературы, русского языка, математики, физики, истории, индивидуально профильные учебные планы в старшей школе, группа подготовки к школе.

Гимназия «Томь» проводит обучение детей с 1994 года и является одной из лучших языковых школ Томска. Гимназия имеет комфортные учебные аудитории, современный компьютерный класс, хорошую библиотеку, квалифицированный учительский коллектив — все для успешного развития способностей ребенка.

Школьные годы для каждого человека — важный и интересный жизненный этап, от успешного прохождения которого во многом зависит будущее ребенка. Гимназия «Томь» предлагает востребованную современными родителями услугу «Школа полного дня». Педагоги учат гимназистов ценить свое время и уметь его организовывать. После выполнения домашнего задания ребята с удовольствием занимаются в центрах дополнительного образования, репетиционном, олимпиадном центрах, углубленно изучают иностранные языки, участвуют в театральных постановках, самостоятельно готовят декорации и героев для кукольного театра, занимаются танцами и хореографией, рисованием и музыкой.





Ученики гимназии увлечены созданием мультипликации. Под руководством педагога они сочиняют истории, создают героев в технике оригами и снимают фильмы. Герои изучают математику, объясняют правила действия с числами, решают задачи.





Гимназия идет в ногу со временем и применяет в работе такие уникальные методики развития мышления, памяти и логики, как ментальная арифметика, скорочтение и каллиграфия.





Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса. Школьная жизнь — настоящее чудо. Учитесь с нами!