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26 февраля,
2019
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ГИБДД заявила о готовности перейти на электронные права

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Российская Госавтоинспекция рассчитывает перейти на электронные водительские удостоверения с 2020 года.


Такими планами в интервью с федеральным порталом РИА Новости поделился начальник ГИБДД России Михаил Черников. Он выразил уверенность, что система уже технически готова отказаться от бумажных документов, так как электронная база ведомства ведется с 2011 года. Сейчас ведомству осталось лишь нормативно закрепить изменения.


По словам главы ведомства, электронные документы смогут решить проблему с поддельными водительскими удостоверениями и исключить случаи, когда водители с похожей внешностью могут пользоваться одними правами. 

ГИБДД заявила о готовности перейти на электронные права

В ведомстве считают, отказ от бумажных прав будет удобен для граждан, так как не придется возить с собой права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Права привычного формата, выданные ранее, также будут действительны.


Добавим, в начале февраля текущего года ГИБДД анонсировала реформу дорожных знаков. В проект национальных и межгосударственных российских ГОСТов внесли уменьшенные типы знаков. Планируется, что они обойдутся дешевле в производстве, несколько знаков смогут помещаться на одной опоре. 

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