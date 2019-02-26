ГИБДД заявила о готовности перейти на электронные права

Российская Госавтоинспекция рассчитывает перейти на электронные водительские удостоверения с 2020 года.





Такими планами в интервью с федеральным порталом РИА Новости поделился начальник ГИБДД России Михаил Черников. Он выразил уверенность, что система уже технически готова отказаться от бумажных документов, так как электронная база ведомства ведется с 2011 года. Сейчас ведомству осталось лишь нормативно закрепить изменения.





По словам главы ведомства, электронные документы смогут решить проблему с поддельными водительскими удостоверениями и исключить случаи, когда водители с похожей внешностью могут пользоваться одними правами.