ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами наблюдения на дорогах
На сайте ГИБДД появилась карта, на которой указано местоположение всех камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
На данный момент карта находится в режиме тестирования и наполнения.
Информация о местоположении камер в Томской области пока недоступна. При попытке просмотреть Томскую область на наличие камер появляется информация о камерах в другом регионе.
Согласно данным ГИБДД за январь 2019 года, в России насчитывалось 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных дорожных камер.
В 2017 году в Томской области заработали 20 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. В первые дни работы камеры фиксировали по 4 тысячи нарушений в день. В течение последних двух лет их количество увеличилось до 27 тысяч. В 2019 году власти решили закупить три передвижных комплекса, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения на дорогах. Применение подобных комплексов позволит уменьшить тяжесть последствий ДТП.
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