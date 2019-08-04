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04 августа,
2019
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ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами наблюдения на дорогах

Людмила Пасько
Людмила Пасько
1 день назад

На сайте ГИБДД появилась карта, на которой указано местоположение всех камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.


На данный момент карта находится в режиме тестирования и наполнения.


Информация о местоположении камер в Томской области пока недоступна. При попытке просмотреть Томскую область на наличие камер появляется информация о камерах в другом регионе.

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами наблюдения на дорогах

Согласно данным ГИБДД за январь 2019 года, в России насчитывалось 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных дорожных камер.


В 2017 году в Томской области заработали 20 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. В первые дни работы камеры фиксировали по 4 тысячи нарушений в день. В течение последних двух лет их количество увеличилось до 27 тысяч. В 2019 году власти решили закупить три передвижных комплекса, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения на дорогах. Применение подобных комплексов позволит уменьшить тяжесть последствий ДТП.

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