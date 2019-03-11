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11 марта,
2019
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ГИБДД предложила установить в автобусах подушки безопасности

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений, сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин. Ведомство уже внесло инициативу в Росстандарт, и та была одобрена.

ГИБДД предложила установить в автобусах подушки безопасности

Предложение включено в обновленный госстандарт для автобусов, который вступит в силу в 2020 году. «Нужны подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях»,— цитирует Чипурина ТАСС.


Сегодня требования к активной и пассивной безопасности установлены техрегламентом безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза и правилами ЕЭК ООН. Автобусы должны быть оборудованы ESP, ABS, двухточечными ремнями безопасности. Автобусы большой и средней вместимости испытываются на опрокидывание.


По данным регионального Ространснадзора, в Томской области в 2018 году произошло 42 аварии с участием общественного транспорта. Из них 20 ДТП по вине водителей. В результате аварий погибли трое человек.

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