ГИБДД-класс открылся в одной из школ Томска

Сейчас в классе занимаются девятиклассники, которые знакомятся с особенностями службы автоинспекторов. Для них разработана специальная учебная программа. В 10-11 классах ребята получат образование по «узким» предметам, а также пройдут дополнительную физподготовку. Кроме того, ученики класса ГИБДД смогут поступить в высшие учебные заведения системы МВД на специальности, связанные с безопасностью дорожного движения. Специальные дисциплины, такие как автодело, административное право и др., ребятам будут преподавать сотрудники полиции. Особое внимание уделят и патриотическому воспитанию.



Как отметили в городском департаменте образования, в предпрофильном классе занимаются победители спортивных соревнований разного уровня, волонтеры, участники движения ЮИД и пр. Они активные участники профилактических мероприятия и акций ГИБДД: «Живые знаки», «Тетрис», «Простые правила», Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» и т. п.



«Воспитывать культуру безопасного поведения на дорогах нужно с самого раннего возраста, и мы совместно с ГИБДД продолжаем поиски интересных форматов профилактической работы с детьми. Открытие предпрофильного класса стало одним из таких мероприятий. Подобный опыт реализован уже во многих городах нашей страны. Приятно, что идею создания специализированного класса поддержали не только школьники, но и педагоги, и родители. В перспективе подобные классы могут появиться и в других томских школах», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.





Ранее сообщалось, что в Спасской общеобразовательной школе Томского района открылись лицейские классы ФСБ.