ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить с октября 2020 года экзамены по вождению на закрытых площадках. Соответствующее постановление готовят для подписания премьер-министром, сообщает ТАСС.





«ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», - сказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.