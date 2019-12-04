ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить с октября 2020 года экзамены по вождению на закрытых площадках. Соответствующее постановление готовят для подписания премьер-министром, сообщает ТАСС.
«ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», - сказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.
Ранее сообщалось, что ГИБДД планировала объединить этапы «площадка» и вождение в городе при сдаче экзамена на права. Тогда Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов одним, однако позже ведомствам удалось прийти к единому мнению.
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