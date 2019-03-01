Герман Греф: Ипотечные ставки снизятся до 8% к 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставки по ипотеке в России могут снизить до 8% годовых уже к 2020 году.
Отметим, с 14 февраля текущего года Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на один процентный пункт. По итогам послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил Центробанку и правительству принять меры для снижения годовых ставок. Он обозначил срок исполнения – 1 июля 2019 года. Доклад об итогах работы ответственные должны представить к 15 января 2020 года.
«Я думаю, что в следующем году мы увидим снижение до 8%», — сказал Греф во время своей телефонной конференции.
По его словам, с этими прогнозами не согласны многие представители банковской сферы.
Отметим, сейчас базовая ставка по кредитам на новостройки равна 10,5% вместо 9,5, бывших ранее. По льготной ипотеке минимальные ставки выросли до 8,5% с 7,5%.
«Ссуды на готовое жилье теперь выдаются по базовой программе по ставкам от 10,7% по сравнению с 9,7% до повышения. Льготные программы по готовому жилью предусматривают теперь ставки от 10,2% против 9,2% ранее», — пишет Интерфакс.
Самым первым, с 1 января 2019, о повышении ипотечных ставок на 0,6% сообщил ВТБ. Сейчас ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии страхования.
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