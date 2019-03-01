Герман Греф: Ипотечные ставки снизятся до 8% к 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставки по ипотеке в России могут снизить до 8% годовых уже к 2020 году.





Отметим, с 14 февраля текущего года Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на один процентный пункт. По итогам послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил Центробанку и правительству принять меры для снижения годовых ставок. Он обозначил срок исполнения – 1 июля 2019 года. Доклад об итогах работы ответственные должны представить к 15 января 2020 года.