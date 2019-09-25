Генпрокуратура: Рослесхоз бездействовал при подготовке к пожароопасному сезону

Генпрокуратура выявила ряд нарушений в работе Рослесхоза при подготовке к пожароопасному сезону. Ведомство анонсировало масштабные проверки в следующем году.
Лесные пожары летом 2019 года
В Красноярске прошло совещание, посвященное проблемам лесной отрасли. В совещании приняли участие генпрокурор России Юрий Чайка и и руководители надзорных ведомств сибирских регионов.
«В первом полугодии 2020 года нужно организовать масштабные проверки. В ходе них дайте оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю», — сказал Чайка.
Он призвал региональных прокуроров добиваться ответственности должностных лиц за ненадлежащее выполнение задач по раскрытию и расследованию преступлений в сфере лесопользования.
В ходе совещания представители Генпрокуратуры раскритиковали работу Рослесхоза.
«На фоне ухудшающейся пожароопасной обстановки Рослесхоз и его окружные департаменты зачастую бездействовали. К примеру, они не выявили лежащие на поверхности недостатки в проектах готовности к пожароопасному сезону в Республике Алтай, Новосибирской и Омской областях. Прокуроры там вносили представление и обращали внимание органов управления лесным фондом на нарушения и недостоверность документов», — сказал первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Он предложил образовать единую систему профилактики нарушений, проработать вопрос создания полноценных сил первичной локализации очагов возгорания, а также разработать ряд мер по повышению готовности регионов к пожароопасному сезону.
«Первое: используя возможности спутникового мониторинга, сократить время между обнаружением очагов и принятием решения о начале тушения. Второе: установить системы наблюдения для мониторинга возгораний, оснастить инспекторов беспилотными летательными аппаратами. Третье: привлечь к лесному надзору наиболее подготовленных инспекторов, создать институт их добровольных помощников», — сказал Буксман.