Генпрокуратура: Рослесхоз бездействовал при подготовке к пожароопасному сезону

Генпрокуратура выявила ряд нарушений в работе Рослесхоза при подготовке к пожароопасному сезону. Ведомство анонсировало масштабные проверки в следующем году.

В Красноярске прошло совещание, посвященное проблемам лесной отрасли. В совещании приняли участие генпрокурор России Юрий Чайка и и руководители надзорных ведомств сибирских регионов.





«В первом полугодии 2020 года нужно организовать масштабные проверки. В ходе них дайте оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю», — сказал Чайка.





Он призвал региональных прокуроров добиваться ответственности должностных лиц за ненадлежащее выполнение задач по раскрытию и расследованию преступлений в сфере лесопользования.





В ходе совещания представители Генпрокуратуры раскритиковали работу Рослесхоза.