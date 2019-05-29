Генпрокуратура недовольна, как власть Томской области решает проблемы обманутых дольщиков

«Не всегда надлежащим образом выполняли возложенные полномочия департамент архитектуры и строительства Томской области, региональная инспекция строительного надзора, территориальный орган Росреестра. Необходимы активизация в реализации полномочий территориальными органами Роспотребнадзора и Федеральной службы судебных приставов, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ в сфере долевого строительства», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Генпрокуратура раскритиковала то, как в Томской области решаются проблемы обманутых дольщиков. Накануне главы четырех строительных компаний, а также начальник облдепартамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов получили предостережения.

Участниками совещания предложены конкретные мероприятия, направленные на оздоровление ситуации в сфере долевого строительства, а также защиту прав граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. Их исполнение взято на контроль.

В свою очередь глава региона Сергей Жвачкин отметил, что проблема — «это эхо конца «нулевых», когда часть застройщиков обанкротилась из-за экономического кризиса.





«Многие застройщики просто воспользовались ситуацией, чтобы объявить о своей несостоятельности, и переложили бремя ответственности за недостроенные дома на плечи власти. <...> В этой работе главный ориентир для нас — интересы людей, а не бизнеса. Потому что проблема обманутых дольщиков — социальная. И в том, что она появилась, виновато и наше законодательство, которое в прошлом давало лазейки для жуликов на строительном рынке. Уверен, благодаря деятельному участию прокуратуры, правоохранительных органов эта проблема будет решена. Хотя простых и быстрых решений здесь нет», — сказал Сергей Жвачкин.





По его словам, для помощи людям региональная власть использует все доступные инструменты, такие как прямая бюджетная поддержка жилищно-строительных кооперативов, бесплатное подключение к инженерным сетям и другие.





Сегодня в Томске 15 долгостроев включены в официальный реестр. Это дома на Кошурникова, 1а, Нефтяной, 3, 1, Мокрушина, 9, в переулке Нижнем, 49 и 47 (блок Д), на Большой Подгорной, 46, Кедровой, 34, Ачинской, 18а, Петропавловской, 5, Киевской, 92, Косарева, 6, Карташова, 13, Красноармейской, 7, Профсоюзной, 7. Пострадавшими являются 305 человек. По словам замгубернатора Евгения Паршуто, в 2019 году власти рассчитывают ввести пять проблемных домов, а к концу 2021 года достроить оставшиеся.​





Однако больше десяти долгостроев региона не включены ни в реестр проблемных домов, ни в дорожную карту, ни в интерактивную карту Дом.РФ. Официально люди, купившие в этих домах квартиры, не признаны обманутыми дольщиками, а это значит, что они не вправе рассчитывать на поддержку государства в решении проблемы. Жители таких домов неоднократно пытались попасть на встречу с губернатором, но зачастую безуспешно. По их словам, власть не хочет включать данные дома в реестр долгостроев, чтобы не портить себе статистику и не тратить дополнительные бюджетные деньги.





В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Также в Томске неоднократно проходили акции «Бездомного полка», на которых критиковалась работа властей по вопросам достройки долгостроев.



Читайте также:





«Худший губернатор, не выполнивший ничего»: дольщики Томска потребовали ответов у власти

