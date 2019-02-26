Генпрокуратура нашла нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков

Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности контролирующих органов в сфере долевого строительства Томской области, сообщается на сайте ведомства.

Так, департамент архитектуры и строительства Томской области по протесту прокурора отменил незаконное решение об отказе во включении участницы долевого строительства в реестр пострадавших граждан.





Факты незаконного использования денежных средств граждан выявлялись в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях. Так, по материалам проверки прокуратуры Ленинского района Томска возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве по факту незаконного привлечения подрядчиком — ООО «ТСК «Луч», осуществляющим строительство жилого дома, дополнительных денежных средств граждан.





В Республике Тыва, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской, Томской областях прокуроры применяли меры реагирования в целях пресечения в деятельности застройщиков нарушений требований закона об уведомлении дольщиков об изменении срока завершения строительства многоквартирных домов.





​По результатам надзорной деятельности в данной сфере прокурорами в Сибири выявлено 1 762 нарушения, опротестовано 125 незаконных правовых актов, судами рассмотрено и удовлетворено 54 иска прокуроров. Должностным лицам объявлено 70 предостережений, внесено 436 представлений, по инициативе прокуроров возбуждено 20 уголовных дел, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 329 лиц.





Напомним, накануне стало известно, что руководители РСК, строившие дома в Зональном и Богашево, стали фигурантами уголовного дела. Они обвиняются в причинении имущественного ущерба 89 участникам долевого строительства.





22 февраля суд отправил под домашний арест экс-главу думы Томска Александра Чуприна. По версии следствия Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик ООО «Риэлтстрой-НЭБ» говорил о сдаче дома в 2017 году.





Ранее сообщалось, что в Томской области 17 домов, официально признанных долгостроями. Однако многие дома не внесены в этот список, хотя сроки строительства у них давно нарушены. Официально эти люди не являются обманутыми дольщиками, а значит, государство не обязано помогать им в достройке дома.









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