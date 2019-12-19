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19 декабря,
2019
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Генпрокуратура нашла нарушения в работе департамента лесного хозяйства по СФО

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Генеральная прокуратура нашла нарушения в работе департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. В надзорном ведомстве утверждают, что департамент выносил неверные предписания, предоставлял неполную информацию и не рассматривал обращения граждан.

Генпрокуратура нашла нарушения в работе департамента лесного хозяйства по СФО

«Департаментом допускались нарушения при осуществлении федерального государственного лесного надзора в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Томской области.Не всегда предписания и предостережения, внесенные ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России, соответствовали требованиям федерального законодательства. Допускались факты внесения несвоевременно и неполной информации при осуществлении мероприятий по контролю за исполнением региональными органами власти переданных Российской Федерацией полномочий в лесной сфере, не во всех случаях соблюдались требования по ведению единого реестра проверок».

Также сообщается, что сотрудники сибирского департамента лесного хозяйства рассматривали не все обращения, поступающие к ним от граждан. В ряде случаев департамент «некачественно» проверил заявления о незаконном предоставлении лесных участков.  

Заместитель генпрокурора РФ внес главе департамента представление, в котором потребовал принять меры по устранению и недопущению подобных нарушений впредь.


Ранее ТВ2 сообщало, что экс-главу департамента лесного хозяйства по Томской области Михаила Малькевича подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Малькевич обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника.

Михаил Малькевич находился в СИЗО с февраля 2019 года, в августе ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде.

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