Генпрокуратура и ФСБ нашли 400 переделанных самолетов и 9 проблемных авиакомпаний в России
Ведомства проверили Росавиацию и выявили многочисленные нарушения в ее работе. Основные претензии возникли к главе управления поддержания летной годности воздушных судов, пишет РБК.
«В его работе были обнаружены многочисленные нарушения, касающиеся как действий агентства в целом, так и решений отдельных руководителей, рассказал РБК источник, близкий к надзорному ведомству. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом проверки», — пишет издание.
Проверка проводилась до катастрофы SSJ100 в Шереметьево и выявила, что более чем на 400 воздушных судах внедрены изменения типовой конструкции, при этом не проводились необходимые исследования и сертификация.
По итогам проверки Росавиация также не приняла меры в отношении девяти авиапредприятий, находящихся в «ненадлежащем финансово-экономическом состоянии», добавил собеседник агентства. Какие это именно компании, издание не называет. По мнению Генпрокуратуры, состояние техники может отразиться на регулярности полетов. Еще 800 станций обслуживали самолеты, имея регистрацию на Бермудах, без положенного сертификата Росавиации.
Также у прокуратуры есть персональные претензии к руководству агентства. По данным проверки, замруководителя Росавиации Андрей Беляков в 2009 году получил диплом Санкт-Петербургского университета гражданской авиации без сдачи зачетов и экзаменов по пяти дисциплинам. А начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Валерий Кудинов имеет конфликт интересов.
Установлено, что начальник управления не принял меры по урегулированию конфликта интересов. Он выдавал сертификаты летной годности на основании заключений компании ООО «Эйрвейз техникс», которая привлекала для инспектирования воздушных судов его сына Кудинова С. В., — рассказал источник издания.
Также Генпрокуратура установила, что руководитель управления поддержания летной годности воздушных судов выдал сертификат летной годности на несоответствующий требованиям самолет Boeing 767-300, который и сейчас эксплуатируется в авиакомпании «Азур Эйр».
По словам источника РБК, сейчас специалисты Росавиации и Минтранса работают над устранением нарушений.
«По всем замечаниям Росавиацией подготовлены исчерпывающие материалы, которые будут рассмотрены совместно с представителями Генпрокуратуры в установленном законодательством порядке», — сообщили в пресс-службе Росавиации.
5 мая 2019 года самолет «Аэрофлота» потерпел крушение в аэропорту Шереметьево. На борту находились пять членов экипажа и 73 пассажира, в результате пожара, возникшего после неудачного приземления, погибли 40 пассажиров и бортпроводник.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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