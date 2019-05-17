Генпрокуратура и ФСБ нашли 400 переделанных самолетов и 9 проблемных авиакомпаний в России

Ведомства проверили Росавиацию и выявили многочисленные нарушения в ее работе. Основные претензии возникли к главе управления поддержания летной годности воздушных судов, пишет РБК.





«В его работе были обнаружены многочисленные нарушения, касающиеся как действий агентства в целом, так и решений отдельных руководителей, рассказал РБК источник, близкий к надзорному ведомству. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом проверки», — пишет издание.





Проверка проводилась до катастрофы SSJ100 в Шереметьево и выявила, что более чем на 400 воздушных судах внедрены изменения типовой конструкции, при этом не проводились необходимые исследования и сертификация.



По итогам проверки Росавиация также не приняла меры в отношении девяти авиапредприятий, находящихся в «ненадлежащем финансово-экономическом состоянии», добавил собеседник агентства. Какие это именно компании, издание не называет. По мнению Генпрокуратуры, состояние техники может отразиться на регулярности полетов. Еще 800 станций обслуживали самолеты, имея регистрацию на Бермудах, без положенного сертификата Росавиации.





Также у прокуратуры есть персональные претензии к руководству агентства. По данным проверки, замруководителя Росавиации Андрей Беляков в 2009 году получил диплом Санкт-Петербургского университета гражданской авиации без сдачи зачетов и экзаменов по пяти дисциплинам. А начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Валерий Кудинов имеет конфликт интересов.

