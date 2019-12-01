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01 декабря,
2019
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Где в Томской области открылись ледовые переправы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области открыли шесть ледовых переправ и четыре автозимника, сообщает обладминистрация. Ледовые переправы действуют в Парабельском, Каргасокском, Чаинском и Тегульдетском районах.

Где в Томской области открылись ледовые переправы

По данным МЧС региона, две ледовые переправы открылись в Парабельском районе — через реку Парабель в деревне Новиково и через протоку Полой в районе Нефтебазы.


В Каргасокском районе работают ледовые переправы через реку Васюган у села Усть-Чижапка на автодороге Каргасок — Средний Васюган и через реку Парабель у села Павлово на автодороге Каргасок — Сосновка — Восток. Ледовая переправа через реку Васюган рассчитана на проезд автомобилей общей массой не более двух тонн, через реку Парабель — не более четырех тонн.


В Чаинском районе на автодороге Подгорное — Черемушки действует ледовая переправа грузоподъемностью две тонны  через реку Чая у села Подгорное. 


В Тегульдетском районе введены две ледовые переправы через реку Чулым.


Кроме того, в Томской области открылись четыре автозимника: Староабрамкино — Тискино, Тогур — Север — Дальнее — Куржино — Копыловка в Колпашевском районе, Красный Яр — Петропавловка в Кривошеинском районе и Каргасок — Сосновка — Восток  в Каргасокском районе.


В МЧС рассказали, что всего на территории Томской области планируют открыть 69 ледовых переправ.

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