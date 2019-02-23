Где в Томске отремонтируют дороги в 2019 году

Заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус рассказал, как будут ремонтироваться томские дороги в 2019 году, сообщает пресс-служба городской администрации. В ходе заседания в городской Думе постоянной комиссии по дорожному хозяйству и благоустройству был представлен перечень улиц, участки которых будут ремонтироваться во всю ширину проезжей части. Это:







Иркутский тракт (от улицы 1-ой Рабочей до дома по улице Иркутский тракт, 194/2),

Усова (от проспекта Ленина до улицы Артема),



Смирнова (от улицы Вилюйской до железнодорожного переезда),

Мичурина (от улицы Новосибирской до Кутузовского тракта),

Большая Подгорная (от улицы Дальне-Ключевской до улицы Смирнова),

Демьяна Бедного,

проспект Ленина (от улицы Нахимова до площади Ленина).





«Особое внимание уделим ремонту тротуаров. — цитирует пресс-служба городской администрации Вячеслава Черноуса. — В нормативное состояние будут приведены не менее 30 тысяч кв. метров пешеходных зон. Основными объектами станут тротуары по проспекту Ленина и улице Усова, где запланирован ремонт проезжей части – так мы выполним требование мэра Ивана Кляйна о комплексности работ. Всего дорожный ремонт запланирован на 500 тысяч кв. метров томских дорог».







На ремонтные работы власти планируют потратить 600 млн рублей, 219 млн из которых – из местного бюджета, 81 млн рублей – из областной казны, 300 млн рублей – из федеральной. Также предусмотрено заключение трех муниципальных контрактов для проведения работ.

